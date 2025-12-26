Adiós a las manchas de chocolate y al polvo en el árbol : el truco de una experta en limpieza para tener tu casa limpia en Navidad

Las fiestas navideñas son una excelente oportunidad para compartir momentos especiales con familiares y amigos en casa. Sin embargo, ser anfitrión de estas celebraciones también implica un esfuerzo adicional en cuanto a la limpieza y el mantenimiento del hogar. Si deseas que tu casa luzca impecable y cause una buena impresión a tus invitados, es importante dedicar tiempo y atención a la limpieza antes, durante y después de las celebraciones. En este artículo, te ofrecemos una guía completa con consejos y trucos para mantener tu casa limpia durante los eventos navideños, abordando las diferentes estancias y los problemas más comunes.

La cocina, el corazón de las fiestas

La cocina es uno de los espacios que más atención requiere durante las celebraciones navideñas. Para combatir la suciedad que se genera en la preparación de comidas y cenas, es esencial:

Utilizar un desengrasante ultraconcentrado: este tipo de limpiadores son más eficaces para limpiar la vitrocerámica, el horno, la campana extractora y otras superficies que hayan estado en contacto con la comida, y permiten aprovechar una mayor cantidad de producto al diluirlos en agua.

Cuidado de la vajilla

La vajilla es un imprescindible en las mesas navideñas, y es importante saber cómo limpiarla correctamente según su material:

Porcelana: lava la vajilla de porcelana a mano, ya que es un material delicado, especialmente si tiene decoraciones de oro o plata.

Madera: lava los utensilios de madera a mano y frota con un poco de aceite cuando estén secos para que recuperen su color y se mantengan en buen estado.

Loza: la vajilla de loza es la más resistente y se puede lavar en el lavavajillas sin problemas.

Mantener la casa limpia y ordenada en Navidad. / LP

Manteles impecablesa

Las manchas en los manteles son inevitables durante las cenas navideñas. Aquí te ofrecemos algunos trucos para combatirlas:

Manchas de vino tinto: cúbrelas con vino blanco y, una vez seco, lava el mantel como de costumbre.

Manchas de café: utiliza bicarbonato sódico y zumo de limón para eliminarlas.

Manteles amarillentos: cúbrelos con agua y añade dos cucharadas de perborato para recuperar su tono blanco original.

Restos de cera: aplica calor con un secador y utiliza papel absorbente para retirar la cera de superficies sólidas. Congela la prenda para retirar los restos de cera en textiles.

El baño, listo para las visitas

El cuarto de baño es una de las estancias más visitadas durante las fiestas. Para mantenerlo limpio y acogedor, es importante:

Limpiar todas las superficies: utiliza una bayeta con limpiador para limpiar el inodoro, la bañera, la ducha y el lavabo.

Desincrustar y desinfectar: utiliza productos desincrustantes y desinfectantes para eliminar residuos y manchas persistentes.

Adornos navideños

El polvo es el principal enemigo de los adornos navideños. Para eliminarlos:

Figuritas: sacúdelas y límpialas con un paño seco.

Árbol de Navidad: sacúdelo y utiliza un secador para eliminar el polvo acumulado.

Otras estancias que debes limpiar para recibir a tus invitados

Recibidor: mantén el recibidor limpio y ordenado, ya que es la carta de bienvenida de tu casa. Alfombras: aspira las alfombras con frecuencia, ya que durante las fiestas suelen acumular más suciedad de lo habitual. Salón: aspira el sofá, cambia los cojines, lava las mantas y agrupa todo en cestas para dar un toque acogedor al espacio. Nevera: haz espacio para los alimentos navideños y limpia la nevera, eliminando aquellos alimentos que ya no sirvan. Utiliza bicarbonato para neutralizar los malos olores.

Con estos consejos, conseguirás mantener tu casa limpia y acogedora durante las fiestas navideñas, ofreciendo a tus invitados un ambiente agradable y confortable.