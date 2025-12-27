Ni el Belén es español, ni el 'Burrito Sabanero' es el villancico más famoso: las 10 curiosidades que desconocías de la Navidad
Desde el origen de la palabra Navidad hasta la historia del muérdago, descubre datos poco conocidos sobre las fiestas
La Navidad es una época mágica, llena de tradiciones, reencuentros y alegría. Sin embargo, detrás de las luces, los regalos y los villancicos, se esconden curiosidades fascinantes que muchos desconocen. Te contamos 10 datos sorprendentes sobre la Navidad, explorando su origen, sus símbolos y sus costumbres más arraigadas.
El origen de la palabra y la fecha de celebración
- Navidad: la palabra "Navidad" proviene del latín "Nativitas", que significa nacimiento.
- 25 de diciembre: la fecha del 25 de diciembre como el día de la Natividad de Cristo fue establecida en el año 345, aunque la Biblia no especifica ninguna fecha concreta para su nacimiento.
La evolución del árbol de Navidad
- Decoración original: los primeros árboles de Navidad se decoraban con velas y manzanas, lejos de las bolas y luces que conocemos hoy.
- Árboles artificiales: la costumbre de fabricar árboles artificiales con plumas de ganso teñidas surgió en Alemania.
Regalos: una tradición con raíces históricas
- Más allá del comercio: la tradición de regalar en Navidad tiene raíces antiguas y no es meramente un invento comercial, aunque las tiendas se beneficien de ello.
El significado de los colores navideños
- Rojo: representa la sangre de Cristo.
- Verde: simboliza la naturaleza y la esperanza.
- Blanco: se asocia con la nieve del invierno.
- Dorado: es un símbolo de riqueza.
El muérdago: más que besos
- Planta sagrada: para los druidas, el muérdago era una planta sagrada que permanecía verde en invierno y se creía que curaba la infertilidad y protegía de los males.
- Beso bajo el muérdago: la tradición de besarse bajo el muérdago tiene raíces ancestrales.
Raíces paganas de la Navidad
- Fiestas paganas: la Navidad tiene sus orígenes en las fiestas paganas que se celebraban en diciembre. La Iglesia Católica estableció el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre para finalizar estos festejos. No existen evidencias de que Jesús naciera ese día.
Martín Lutero, el pionero del árbol navideño
- Estrellas entre ramas: la historia cuenta que Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad al inspirarse en las estrellas que brillaban entre las ramas, llevando uno a casa y adornándolo con velas.
Noche de Paz, el villancico más popular
- Canción universal: a canción navideña más popular es Noche de Paz, escrita en Austria en 1818 por el padre Joseph Mohr.
- Múltiples versiones: Noche de Paz cuenta con más de 733 versiones desde 1973.
El pesebre
- Primer belén: el primer pesebre o belén fue creado por San Francisco de Asís en 1223, en un pueblo italiano llamado Greccio, para representar el nacimiento de Jesús.
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
- Marc Cardona es el siguiente de la lista: la UD Las Palmas ultima su rescisión
- Fallece en Gran Canaria Roberto Moreno Díaz, pionero de la informática y la cibernética en Canarias
- Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- Gran Canaria acumula 15 días de lluvias y siguen hasta fin de año
- Accidente laboral grave en El Goro en Telde con dos personas heridas, una de ellas en estado crítico, tras desestabilizarse una estantería
- El alta hospitalaria del fanático de la UD Las Palmas Elías Herrero llega por Navidad