Este es el botón oculto de tu coche para tener tus parabrisas siempre en buen estado: nunca lo has pulsado y deberías empezar a hacerlo ya mismo

Los Reyes Magos van en camello, y no tienen ninguno de estos problemas que vamos a describir a continuación, pero como tú eres un conductor, quédate porque este truco para tu coche te va a interesar. En plena campaña de Navidad de la DGT, tener el coche a punto es esencial para que no ocurran desgracias.

La DGT pide precaución en la noche de reyes

La seguridad al volante es el principal objetivo de los conductores. Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) realiza campañas de seguridad para concienciar a los conductores especialmente en las épocas clave del año. Este fin de semana, se espera que las carreteras haya un gran número de desplazamientos porque las familias acuden a las grandes ciudades a ver las cabalgatas de reyes.

Como en cualquier viaje, es esencial revisar el estado del vehículo siempre que se vaya a coger el coche. En la época de frío, las heladas y la nueve afectan directamente a la seguridad de los conductores, por eso la DGT insiste en comprobar rutinariamente los elementos de seguridad y protección, como es el caso de los limpiaparabrisas, que nos ayudan a tener una visión correcta de la calzada.

El truco oculto para tener la mejor vista

Existe un botón de nuestro coche que muy pocos conductores conocen, y que es muy importante tenerlo en cuenta para asegurarnos el funcionamiento correcto de los limpiaparabrisas.

Estos dispositivos son esenciales para garantizar una visibilidad clara del conductor, especialmente en condiciones de lluvia, nieve o suciedad en el parabrisas. Su funcionamiento adecuado es crucial para la seguridad vial, ya que previene accidentes al permitir una visión limpia y despejada de la carretera.

Es más importante cambiar los limpiaparabrisas cuando las escobillas muestran signos de desgaste, como rayas en el vidrio, ruidos al funcionar o dejan áreas sin limpiar. También deben ser reemplazados si se agrietan o se endurecen, porque esto afecta su capacidad para remover eficazmente el agua y la suciedad, especialmente en condiciones de lluvia intensa o nevada.

Aprieta este botón si están desgastados

Cuando notes que los limpiaparabrisas ya no cumplen con su función, no te preocupes, porque cambiarlos es muy fácil. Tan solo tendrás que poner el aparato en posición vertical, y apretar el botón que se encuentra justo debajo. Con este simple movimiento, ya tendrás suelta la escobilla, y la podrás cambiar por una nueva que y te vuelva a dejar el cristal más limpio. Cuando escuches de nuevo el 'clic', podrás estar seguro de que los limpiaparabrisas están seguros y te garantizarán muchos kilómetros de conducción segura.