Parece una playa del Caribe o las Maldivas, pero está en Canarias: así este paraíso volcánico en el que te podrás bañar en invierno

La playa de Famara se extiende a lo largo de 5 kilómetros frente a las montañas de Lanzarote, donde se crea un clima especial con el que las temperaturas son más moderadas que en otras partes de la isla. Su paisaje único, en el que todos los días aparecen atardeceres de película, hace de este enclave un lugar único, considerado como una de las playas más espectaculares del mundo.

Uno de sus principales atractivos, más allá de sus impresionantes vistas, es su temperatura. Esta zona de la isla, aunque puedan llegar a levantarse los vientos en alguna ocasión, sirve como un regulador natural, ofreciendo una temperatura estable a lo largo del año que permite vivir una verdadera experiencia de invierno en bañador.

La playa infinita de Famara

El arenal que queda en la falda de las montañas se extiende a lo ancho durante cien metros hasta que el agua empieza a bañar la costa, extendiéndose a lo largo de seis kilómetros. Es esta característica la que hace de esta una de las playas más visitadas durante una visita a Lanzarote, haciendo irresistible la oportunidad de dar un paseo tranquilo por su orilla y, si el tiempo lo permite, darse un chapuzón para coronar la caminata.

Ubicada en el norte de la isla, a ella se llega únicamente en coche, dirigiéndose hasta el Pueblo de la Caleta de Famara, donde los vientos hacen que la arena se cuele en sus calles, dándoles un aura especial que solo tienen algunos poblados perdidos por el mundo. Este lugar toma su nombre precisamente del extremo oeste de la playa, donde se encuentra. Para los interesados, el enclave se comunica con Teguise por la carretera LZ-401.

Dado su clima único que mezcla los vientos con una temperatura suave, la playa de Famara resulta en un lugar muy cotizado por amantes de los deportes acuáticos. Desde las dunas que se forman en el interior, muchas veces se pueden apreciar decenas de cometas que adornan el cielo de los que están practicando kitesurf en sus aguas. La imagen se torna aún más espectacular desde el mar, con los riscos de Famara de 500 metros de altura como telón de fondo.

Caleta de Famara y los pueblos pesqueros

Ubicado cerca del parque natural de Chinijo, Farma resulta una parada obligatoria en la isla de Lanzarote durante un viaje en familia. Lo que más sorprende al visitar La Caleta es que apenas cuenta con calles asfaltadas; la mayoría de estas, de hecho, se encuentran cubiertas de la misma arena que se encuentra en el resto de la playa, permaneciendo en ellas de forma permanente gracias al trabajo incansable del viento.

Una parada para comer

Cuando llega el mediodía, los visitantes podrán disfrutar del pescado más fresco de las costas del atlántico, capturado durante la mañana y servido al momento. Los más apreciados por los turistas suelen ser el atún o la vieja, pero hay que tener en cuenta una cosa. Mientras que el atún va por temporadas, la vieja es un producto que se recoge durante todo el año. La preparación de esta última es sencilla: un pescado asado y cocinado con un aliño de ajo y perejil. Como es común, el limón se suele incluir a un lado del plato, con el que los comensales pueden servirse a su gusto.

Otros platos tradicionales son las lapas a la plancha: un manjar de la isla solo disponible durante unos meses al año. Su preparación es tan sencilla como sabrosa, cocinándose con aceite, limón y mojo verde. El caldo de millo, por otra parte, es un plato de cuchara que se puede disfrutar durante todo el año, especialmente en los meses menos cálidos. Concretamente en Lanzarote, la preparación se lleva a cabo añadiendo carne de cerdo y costilla a la receta tradicional.

La visita de este lugar en los meses de invierno es una experiencia que te permitirá disfrutar de toda la belleza del lugar de una forma que no es posible en otras estaciones, con la ventaja de su clima templado que oscila entre los 18º y 22º, atmósfera acogedor y precios asequibles que lo convierten en un destino fuera de toda métrica.