Ni se originó en la Puerta del Sol, ni es culpa de Ramón García: este es el origen de la Nochevieja y por qué la celebramos el 31 de diciembre
La antigua Mesopotamia celebraba el inicio del nuevo año con la llegada de la primavera y las nuevas cosechas
La Nochevieja es una celebración casi universal que, sin embargo, tiene raíces profundas en la historia y la cultura de diferentes civilizaciones. El 31 de diciembre, último día del calendario gregoriano, es una fecha que simboliza el cierre de un ciclo y la esperanza de un futuro mejor. En este artículo, te contamos cuál es el origen y la evolución de la Nochevieja, así como sus diferentes significados en distintas culturas del mundo.
Mesopotamia: el origen de esta celebración
Los historiadores estiman que la primera celebración de fin de año tuvo lugar en la antigua Mesopotamia, alrededor del 2000 a.C., coincidiendo con el inicio de la primavera y las nuevas cosechas. Los mesopotámicos celebraban el Akitu, un festival que duraba doce días con ceremonias en el templo de Esagila, el hogar del dios Marduk, marcando el comienzo de un nuevo ciclo agrícola.
Julio César impone el 1 de enero
Mucho tiempo después, en el 46 a.C., el emperador romano Julio César decidió que el 1 de enero sería la fecha oficial para celebrar la entrada del nuevo año. Esta decisión se basó en la necesidad de establecer un calendario más preciso, ya que los ciclos de la Luna causaban desfases en las estaciones. Así, el 1 de enero se convirtió en el día para dar la bienvenida al año nuevo, con celebraciones como las fiestas Saturnales en honor al dios de la agricultura Saturno.
La Nochevieja se consolida
Con la expansión del Imperio Romano, también se extendió el calendario juliano. Sin embargo, tras la caída de Roma en el siglo V d.C., diversos países cristianos modificaron el calendario para adaptarlo a fechas religiosas, como el 25 de marzo (Anunciación) o el 25 de diciembre (Navidad).
Años más tarde, debido a un error de cálculo en el calendario juliano, el papa Gregorio XIII introdujo en 1582 el calendario gregoriano, que, además de corregir los problemas con los años bisiestos, restableció el 1 de enero como el inicio oficial del año nuevo.
El significado de la Nochevieja
Desde entonces, la Nochevieja, como víspera del Año Nuevo, ha adquirido un significado especial en diversas culturas de Occidente. El 31 de diciembre se convierte en un momento para despedir el año que termina, reflexionar sobre lo vivido, dejar atrás lo negativo y recibir el año nuevo con esperanza y expectativas. Es un momento para cerrar capítulos y renovar energías.
La Nochevieja culmina a medianoche con la cuenta regresiva, fuegos artificiales, brindis y abrazos, marcando el inicio de un nuevo ciclo.
Celebraciones que no siguen el calendario gregoriano
Cabe destacar que, por razones culturales y religiosas, existen varios países que no celebran la Nochevieja el 31 de diciembre:
- India. Tiene más de 30 calendarios diferentes.
- Irán. Celebra el Año Nuevo con el inicio de la primavera del calendario persa.
- Arabia Saudita. Prohibió celebrar la Nochevieja en 2013, ya que se rigen por el calendario musulmán.
- Sri Lanka. Celebra el Año Nuevo el 14 de abril con el Aluth Ayurudda.
- Bali. Celebra el Nyepi o Festival del Silencio de Año Nuevo el 22 de marzo.
- Etiopía. Celebra el Enkutatahs, su fiesta de año nuevo el 11 de febrero.
- China. Comienza su celebración de 9 días por el Año Nuevo en febrero, siguiendo el calendario lunar.
- La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
- El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
- La fiesta de Fin de Año cancelada en Santa Brígida tampoco se podrá celebrar en Las Palmas de Gran Canaria
- Ramírez desvela su plan para Almatriche: 'Vamos a construir 1.250 viviendas; será el barrio de la UD Las Palmas
- Cortes de tráfico por la San Silvestre en Las Palmas de Gran Canaria: estas son las calles afectadas
- Aterrizaje en la UD Las Palmas: Pedrola ya está en Barranco Seco y la confirmación de Jesé
- Así comenzará el año en Canarias con la borrasca Francis: cóctel explosivo de lluvias, viento, oleaje y tormentas eléctricas
- Un bote de leche cae desde un sexto piso sobre una guagua turística llena de niños en Las Palmas de Gran Canaria