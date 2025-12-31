Ni se originó en la Puerta del Sol, ni es culpa de Ramón García: este es el origen de la Nochevieja y por qué la celebramos el 31 de diciembre

La Nochevieja es una celebración casi universal que, sin embargo, tiene raíces profundas en la historia y la cultura de diferentes civilizaciones. El 31 de diciembre, último día del calendario gregoriano, es una fecha que simboliza el cierre de un ciclo y la esperanza de un futuro mejor. En este artículo, te contamos cuál es el origen y la evolución de la Nochevieja, así como sus diferentes significados en distintas culturas del mundo.

Mesopotamia: el origen de esta celebración

Los historiadores estiman que la primera celebración de fin de año tuvo lugar en la antigua Mesopotamia, alrededor del 2000 a.C., coincidiendo con el inicio de la primavera y las nuevas cosechas. Los mesopotámicos celebraban el Akitu, un festival que duraba doce días con ceremonias en el templo de Esagila, el hogar del dios Marduk, marcando el comienzo de un nuevo ciclo agrícola.

Julio César impone el 1 de enero

Mucho tiempo después, en el 46 a.C., el emperador romano Julio César decidió que el 1 de enero sería la fecha oficial para celebrar la entrada del nuevo año. Esta decisión se basó en la necesidad de establecer un calendario más preciso, ya que los ciclos de la Luna causaban desfases en las estaciones. Así, el 1 de enero se convirtió en el día para dar la bienvenida al año nuevo, con celebraciones como las fiestas Saturnales en honor al dios de la agricultura Saturno.

La Nochevieja se consolida

Con la expansión del Imperio Romano, también se extendió el calendario juliano. Sin embargo, tras la caída de Roma en el siglo V d.C., diversos países cristianos modificaron el calendario para adaptarlo a fechas religiosas, como el 25 de marzo (Anunciación) o el 25 de diciembre (Navidad).

Años más tarde, debido a un error de cálculo en el calendario juliano, el papa Gregorio XIII introdujo en 1582 el calendario gregoriano, que, además de corregir los problemas con los años bisiestos, restableció el 1 de enero como el inicio oficial del año nuevo.

El significado de la Nochevieja

Desde entonces, la Nochevieja, como víspera del Año Nuevo, ha adquirido un significado especial en diversas culturas de Occidente. El 31 de diciembre se convierte en un momento para despedir el año que termina, reflexionar sobre lo vivido, dejar atrás lo negativo y recibir el año nuevo con esperanza y expectativas. Es un momento para cerrar capítulos y renovar energías.

La Nochevieja culmina a medianoche con la cuenta regresiva, fuegos artificiales, brindis y abrazos, marcando el inicio de un nuevo ciclo.

Celebraciones que no siguen el calendario gregoriano

Cabe destacar que, por razones culturales y religiosas, existen varios países que no celebran la Nochevieja el 31 de diciembre: