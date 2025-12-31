Parece una superstición, pero da buena suerte: estas son las seis tradiciones para empezar con buen pie el 2026

La Nochevieja es una fecha cargada de simbolismo y tradiciones, un momento para despedir el año viejo y recibir el nuevo con ilusión y esperanza. Más allá de las celebraciones y las fiestas, muchas personas recurren a rituales y costumbres con la intención de atraer la buena suerte, el amor y la prosperidad para el año venidero. En este artículo, te presentamos seis rituales populares que puedes poner en práctica este 31 de diciembre para comenzar el 2025 con la mejor energía posible.

Seis rituales para atraer la fortuna en 2025

Comer las doce uvas: esta costumbre, arraigada en España, consiste en comer una uva con cada campanada de medianoche. Realiza este ritual de pie para mostrar predisposición y energía ante el nuevo año, y después del brindis, apoya solamente el pie derecho en el suelo. Estrenar ropa interior roja: el rojo es el color de la pasión y la buena suerte, por lo que estrenar ropa interior de este color en Nochevieja es una forma de atraer el amor y la fortuna. Si no te gusta esta opción, puedes anudar un lazo rojo en tu muñeca izquierda. Brindar con un anillo de oro en la copa de champán: para atraer el dinero en el nuevo año, introduce un anillo de oro propio en la copa de champán al brindar. Bebe el champán entero para que se cumplan tus deseos. Monedas bajo el felpudo: coloca seis monedas debajo del felpudo de tu casa para que el dinero "entre en el hogar" durante el próximo año. Anota tus deseos y guárdalos en tu zapato: escribe tus deseos para el nuevo año en un papel y guárdalo en el zapato que vayas a usar esa noche, para atraer la abundancia y que se cumplan tus anhelos. Siempre de pie: durante las campanadas y el brindis de medianoche, permanece siempre de pie para recibir el año con energía y predisposición.

Estos rituales, aunque puedan parecer supersticiones, son una forma de conectar con el pasado, expresar nuestros deseos para el futuro y compartir un momento especial con nuestros seres queridos. Muchos de ellos se han convertido en tradiciones familiares que se repiten año tras año, aportando un toque de magia y esperanza a la Nochevieja.