Ni uvas de la suerte ni brindis con sidra: así celebran la Nochevieja en otros países
Comer doce uvas al son de las campanadas es uno de los rituales más arraigados en España
La Nochevieja es una celebración universal, pero cada país y cultura la vive de forma diferente.Si bien en España las doce uvas al son de las campanadas son un ritual imprescindible, en otras partes del mundo se despiden del año viejo y reciben al nuevo con costumbres muy particulares. En este artículo, te invitamos a descubrir 9 tradiciones de Nochevieja que te sorprenderán por su originalidad.
Las 9 tradiciones de Nochevieja más curiosas
Lentejas en Italia
Durante la Nochevieja italiana, las lentejas son el plato estrella, un símbolo de riqueza y prosperidad. Cuanta más cantidad se coma, mejor se cree que será el año entrante.
Vassilopitta en Grecia
En Grecia, se disfruta de la Vassilopita, un pastel que incluye una moneda en su interior. Se ponen joyas en los platos como símbolo de prosperidad y no se lavan los platos hasta el día siguiente para que San Vassilis (el Santa Claus griego) aproveche la comida.
108 campanadas en Japón
En Japón, en lugar de doce campanadas, suenan 108 (Joya no Kane), que representan los 108 pecados budistas o deseos mundanos. El objetivo es empezar el año dejando atrás lo malo.
Romper platos en Dinamarca
En Dinamarca, la gente guarda la vajilla vieja para hacerla añicos en la puerta del vecino en Nochevieja, deseándole prosperidad para el nuevo año.
Tirar agua
Con el deseo de sacar las malas vibraciones, muchas personas en todo el mundo tiran un vaso o un cubo de agua hacia fuera de casa.
Quemar lo malo
Similar a la noche de San Juan, algunas personas escriben sus deseos o las cosas negativas que quieren dejar atrás, quemando el papel para empezar el nuevo año con energías renovadas.
Ofrendas en Brasil
En Río de Janeiro, tras los fuegos artificiales en la playa de Copacabana, se honra a la diosa del mar Lemanjá arrojando pulseras, collares y flores al mar mientras se saltan siete olas.
First Footing en Reino Unido
En algunas zonas de Reino Unido, la primera persona que entra en la casa de los anfitriones en Año Nuevo es considerada portadora de buena fortuna para el año que empieza.
Regalar borreguitos
En algunos países, se regalan figuras de borreguitos para atraer la abundancia económica. Otros, simplemente colocan un borrego detrás de la puerta para atraer la buena suerte.
Estas son solo algunas de las muchas tradiciones curiosas que se llevan a cabo alrededor del mundo para celebrar la llegada del año nuevo. Cada cultura tiene sus propias costumbres, sus propias formas de despedir lo viejo y de recibir lo nuevo con esperanza e ilusión.
