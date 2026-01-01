Buenas noticias para los conductores canarios: no tendrán que pasar la ITV a partir de 2026 si su coche está en este listado

Cada año (o cada dos si el coche tiene menos de 10 años) llega el gran examen para nuestro vehículo, pasar la ITV. Después de pedir la cita previa es el momento de que los mecánicos especializados del centro de la Inspección Técnica de Vehículos que hayamos escogido examinen al detalle cada parte del coche para que este sea apto para la circulación. Desde las luces, hasta los neumáticos, todo debe estar en orden para conseguir la pegatina y poder así circular en regla durante otros dos años.

¿Tienen que pasar todos los coches la ITV? Ojo, que hay sorpresas. Aunque parezca extraño, desde que empiece el año hay algunos coches que no tienen por qué pasar la ITV nunca más. Se trata de los vehículos que han sido matriculados antes del 1 de enero de 1951, independientemente de que sean coches o ciclomotores. El objetivo es básicamente darle una importancia mayor a los vehículos históricos.

Estos son los coches que no tendrán que pasar la ITV en 2026 / ED

La DGT ha querido recalcar la importancia de estos vehículos como parte de nuestro patrimonio cultural, de ahí su intención de incrementar el número de vehículos históricos en nuestro país. Para ello, ofrece en la nueva normativa una gran ventaja para los calificados como históricos, por lo que si estás en posesión de uno de ellos, podrás beneficiarte de la ventaja de no tener que pasarle nunca más la ITV.