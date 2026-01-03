¿Por qué cada vez más gente se echa Coca-Cola a la cara? Estos son los beneficios de hacerlo
Aunque parezca mentira, la Coca-Cola tiene unos beneficios que nadie conoce
Remedios caseros (que funcionan) para aliviar la acidez de estómago que padece un 30% de españoles
"Utiliza Coca-Cola y te verás diez años más joven", así es como el usuario de TikTok arranca un vídeo en el que muestra el truco para acabar con las arrugas y la manchas de la cara.
Las mancha y arrugas son la preocupación de las personas cuando van envejeciendo. Gracias a las redes sociales puedes encontrar trucos y tips naturales para frenar su avance.
Truco para manchas y arrugas
Con tres ingredientes y a un precio económico puedes obtener un remedio casero que te ayudará a acabar con las manchas. Un usuario de la red social TikTok nos revela es truco para conseguir cero manchas y cero arrugas, aunque el principal objetivo es intentar reducirlas.
Solo necesitarás introducir en un bol dos cucharadas de maicena, dos cucharadas de leche en polvo y dos cucharadas de Coca-Cola, si queda muy espesa puede añadirle dos cucharadas más de bebida gaseosa.
A continuación, integrar los tres ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea y dejar reposar durante 15 minutos antes de aplicarla en el rostro.
Deberás hacerte la mezcla todos los días o aumentar las cantidades, ya que con las cantidades indicadas en el video solo hay una ración.
Para obtener resultados debes aplicarte esta mascarilla todos los días durante dos semanas, es decir, durante 14 días seguidos. Tras este tiempo verás como tu rostro se ve más rejuvenecido.
Propiedades de la Coca-Cola
Todo el mundo sabe que esta bebida carece de beneficios para la salud, más bien todo lo contrario. La Coca-Cola tiene unos componentes perjudiciales para la salud, principalmente porque contiene una cantidad elevada de azúcares.
Sin embargo, si que tiene beneficios faciales. Tiene propiedades antioxidantes y actúa como desengrasante, ayudando a limpiar el rostro y los poros eliminando las impurezas que se generan en la cara.
