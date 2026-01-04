Astrología
Los signos del Zodiaco más afortunados de la semana del 4 al 9 de enero, según Esperanza Gracia
Cáncer lidera el ranking semanal gracias a la Superluna en su signo, mientras que Tauro enfrentará más desafíos. Descubre cómo influyen los astros en tu suerte
La astrología inicia el 2026 con una poderosa Superluna que marcará el ritmo energético del cielo durante la semana del 4 al 9 de enero. Según la reconocida astróloga Esperanza Gracia, esta lunación afecta de manera distinta a cada signo, determinando quiénes tendrán una semana favorable y quiénes deberán atravesar días más exigentes.
Cáncer encabeza el ranking como el signo más afortunado gracias a la Superluna que brilla en su signo, aportándole luz, confianza y claridad. Mientras tanto, Tauro ocupa el último lugar, enfrentando tensiones provocadas por el tránsito de Urano y la necesidad de abrirse al cambio. El resto de los signos se sitúan en diferentes posiciones intermedias, con influencias diversas marcadas por los aspectos de planetas como Marte, Venus, Mercurio y Saturno.
Esta semana, el color naranja se alza como símbolo de buena fortuna. Asociado a la creatividad, la vitalidad y la energía transformadora, se recomienda vestirlo o tenerlo presente para atraer confianza y liberarse de viejos temores o bloqueos emocionales.
Sagitario
En la décima posición, Sagitario comienza el año con poca energía. Esta semana le pide parar, descansar y cuidar su cuerpo sin culpa. La Superluna trae la oportunidad de liberarse de miedos que frenan su avance y empezar a visualizar nuevas metas con claridad.
Números de la suerte: 1 y 7 Signos afines: Piscis y Libra
Géminis
En la octava posición, Géminis vive una semana de renovación interna. Aunque puede sentirse algo desmotivado, la Superluna le ofrece claridad para tomar decisiones financieras o laborales relevantes. El enfoque está en cerrar etapas y preparar terreno para lo nuevo.
Números de la suerte: 5 y 9 Signos afines: Aries y Escorpio
Capricornio
Capricornio se ubica en la séptima posición, pero no por falta de suerte. Cuatro planetas —Sol, Mercurio, Venus y Marte— transitan su signo, otorgándole una energía magnética y una gran capacidad de seducción y liderazgo. La Superluna, desde el signo opuesto, le invita a revisar relaciones y suavizar exigencias.
Números de la suerte: 4 y 6 Signos afines: Cáncer y Capricornio
Escorpio
En sexto lugar, Escorpio abre el año con deseos de romper la rutina. La Superluna activa su deseo de explorar, viajar o cambiar de entorno. Además, puede salir a la luz alguna verdad importante que estaba oculta.
Números de la suerte: 2 y 8 Signos afines: Virgo y Escorpio
Leo
En segundo lugar, Leo brilla con fuerza. Su magnetismo natural atraerá oportunidades importantes, especialmente en lo laboral. La Superluna le ayuda a dejar atrás cargas emocionales y comenzar el año con una mentalidad liberadora.
Números de la suerte: 4 y 5 Signos afines: Sagitario y Virgo
Aries
Aries entra en la quinta posición. La energía lunar afectará su entorno familiar, removiendo emociones que pueden generar claridad y nuevas dinámicas en el hogar. Es una semana ideal para actuar con valentía, pero cuidando de no precipitarse.
Números de la suerte: 4 y 6 Signos afines: Géminis y Capricornio
Acuario
Acuario, en novena posición, deberá prestar atención a su salud y a su rutina diaria. Plutón impulsa un cambio profundo que, bien enfocado, puede dar lugar a una vida más activa y estimulante. Es momento de reconectar con el cuerpo y reorganizar el tiempo.
Números de la suerte: 0 y 6 Signos afines: Cáncer y Tauro
Libra
La cuarta posición es para Libra, que recibe la influencia de la Superluna con una energía de equilibrio y determinación. Es un momento propicio para soltar compromisos impuestos y avanzar según sus verdaderos deseos, con especial sensibilidad en el plano afectivo.
Números de la suerte: 1 y 7 Signos afines: Tauro y Leo
Tauro
Tauro cierra el ranking semanal. Urano en su signo lo está empujando hacia transformaciones necesarias, aunque incómodas. Esta semana será clave para abrirse al cambio, soltar preocupaciones y expresar sus emociones de forma honesta. La Superluna le da una oportunidad para resolver malentendidos.
Números de la suerte: 8 y 0 Signos afines: Sagitario y Tauro
Piscis
Penúltimo en el ranking, Piscis se enfrenta a una semana de alta sensibilidad emocional. La influencia de Saturno y Neptuno en su signo puede confundir, pero también aportar la madurez necesaria para tomar buenas decisiones, especialmente en el amor.
Números de la suerte: 4 y 8 Signos afines: Géminis y Leo
Cáncer
Cáncer ocupa el primer puesto esta semana. El 2026 comienza con una Superluna en su signo, lo que representa una alineación astral muy potente para dar forma a sueños que parecían inalcanzables. La influencia lunar anima a tomar decisiones con convicción y avanzar en áreas que antes generaban dudas.
Números de la suerte: 3 y 5 Signos afines: Piscis y Acuario
Virgo
Virgo se sitúa en la tercera posición. Gracias a los aspectos positivos de Marte, Venus y Mercurio, tendrá fuerza para pasar de la teoría a la acción. También será una semana ideal para sanar vínculos amistosos y establecer planes sólidos.
Números de la suerte: 7 y 8 Signos afines: Cáncer y Libra
