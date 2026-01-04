Los signos del Zodiaco más afortunados de la semana del 4 al 9 de enero, según Esperanza Gracia

La astrología inicia el 2026 con una poderosa Superluna que marcará el ritmo energético del cielo durante la semana del 4 al 9 de enero. Según la reconocida astróloga Esperanza Gracia, esta lunación afecta de manera distinta a cada signo, determinando quiénes tendrán una semana favorable y quiénes deberán atravesar días más exigentes.

Cáncer encabeza el ranking como el signo más afortunado gracias a la Superluna que brilla en su signo, aportándole luz, confianza y claridad. Mientras tanto, Tauro ocupa el último lugar, enfrentando tensiones provocadas por el tránsito de Urano y la necesidad de abrirse al cambio. El resto de los signos se sitúan en diferentes posiciones intermedias, con influencias diversas marcadas por los aspectos de planetas como Marte, Venus, Mercurio y Saturno.

Esta semana, el color naranja se alza como símbolo de buena fortuna. Asociado a la creatividad, la vitalidad y la energía transformadora, se recomienda vestirlo o tenerlo presente para atraer confianza y liberarse de viejos temores o bloqueos emocionales.

En la décima posición, Sagitario comienza el año con poca energía. Esta semana le pide parar, descansar y cuidar su cuerpo sin culpa. La Superluna trae la oportunidad de liberarse de miedos que frenan su avance y empezar a visualizar nuevas metas con claridad.

Números de la suerte: 1 y 7 Signos afines: Piscis y Libra

En la octava posición, Géminis vive una semana de renovación interna. Aunque puede sentirse algo desmotivado, la Superluna le ofrece claridad para tomar decisiones financieras o laborales relevantes. El enfoque está en cerrar etapas y preparar terreno para lo nuevo.

Números de la suerte: 5 y 9 Signos afines: Aries y Escorpio

Capricornio se ubica en la séptima posición, pero no por falta de suerte. Cuatro planetas —Sol, Mercurio, Venus y Marte— transitan su signo, otorgándole una energía magnética y una gran capacidad de seducción y liderazgo. La Superluna, desde el signo opuesto, le invita a revisar relaciones y suavizar exigencias.

Números de la suerte: 4 y 6 Signos afines: Cáncer y Capricornio

En sexto lugar, Escorpio abre el año con deseos de romper la rutina. La Superluna activa su deseo de explorar, viajar o cambiar de entorno. Además, puede salir a la luz alguna verdad importante que estaba oculta.

Números de la suerte: 2 y 8 Signos afines: Virgo y Escorpio

En segundo lugar, Leo brilla con fuerza. Su magnetismo natural atraerá oportunidades importantes, especialmente en lo laboral. La Superluna le ayuda a dejar atrás cargas emocionales y comenzar el año con una mentalidad liberadora.

Números de la suerte: 4 y 5 Signos afines: Sagitario y Virgo

Aries entra en la quinta posición. La energía lunar afectará su entorno familiar, removiendo emociones que pueden generar claridad y nuevas dinámicas en el hogar. Es una semana ideal para actuar con valentía, pero cuidando de no precipitarse.

Números de la suerte: 4 y 6 Signos afines: Géminis y Capricornio

Acuario, en novena posición, deberá prestar atención a su salud y a su rutina diaria. Plutón impulsa un cambio profundo que, bien enfocado, puede dar lugar a una vida más activa y estimulante. Es momento de reconectar con el cuerpo y reorganizar el tiempo.

Números de la suerte: 0 y 6 Signos afines: Cáncer y Tauro

La cuarta posición es para Libra, que recibe la influencia de la Superluna con una energía de equilibrio y determinación. Es un momento propicio para soltar compromisos impuestos y avanzar según sus verdaderos deseos, con especial sensibilidad en el plano afectivo.

Números de la suerte: 1 y 7 Signos afines: Tauro y Leo

Tauro cierra el ranking semanal. Urano en su signo lo está empujando hacia transformaciones necesarias, aunque incómodas. Esta semana será clave para abrirse al cambio, soltar preocupaciones y expresar sus emociones de forma honesta. La Superluna le da una oportunidad para resolver malentendidos.

Números de la suerte: 8 y 0 Signos afines: Sagitario y Tauro

Penúltimo en el ranking, Piscis se enfrenta a una semana de alta sensibilidad emocional. La influencia de Saturno y Neptuno en su signo puede confundir, pero también aportar la madurez necesaria para tomar buenas decisiones, especialmente en el amor.

Números de la suerte: 4 y 8 Signos afines: Géminis y Leo

Cáncer ocupa el primer puesto esta semana. El 2026 comienza con una Superluna en su signo, lo que representa una alineación astral muy potente para dar forma a sueños que parecían inalcanzables. La influencia lunar anima a tomar decisiones con convicción y avanzar en áreas que antes generaban dudas.

Números de la suerte: 3 y 5 Signos afines: Piscis y Acuario

Virgo se sitúa en la tercera posición. Gracias a los aspectos positivos de Marte, Venus y Mercurio, tendrá fuerza para pasar de la teoría a la acción. También será una semana ideal para sanar vínculos amistosos y establecer planes sólidos.

Números de la suerte: 7 y 8 Signos afines: Cáncer y Libra