Apple presenta Apple Creator Studio, una inspiradora colección de las apps creativas más avanzadas

Apple ha anunciado hoy Apple Creator Studio, una revolucionaria colección de potentes apps creativas diseñadas para poner al alcance de todas las personas las posibilidades de un estudio profesional, aprovechando el papel esencial que el Mac, iPad y iPhone desempeñan en las vidas de millones de creadores de todo el mundo. Las apps incluidas en Apple Creator Studio para edición de vídeo, composición musical, creación de imágenes y productividad visual ofrecen a los creadores de hoy las funciones y prestaciones que necesitan para disfrutar de una gratificante experiencia en la edición y personalización de sus contenidos en los que plasman su visión artística. Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers y, más adelante, Freeform, estrenan increíbles prestaciones inteligentes y contenidos exclusivos basados en funciones que los usuarios ya conocen y que hacen de Apple Creator Studio una suscripción indispensable para potenciar el trabajo de creadores de todas las disciplinas, a la vez que protegen su privacidad.

Final Cut Pro estrena excepcionales herramientas de edición de vídeo y prestaciones inteligentes para el Mac y el iPad que mejoran la eficiencia incluso de los procesos de trabajo más exigentes.1 Por primera vez, Pixelmator Pro llega al iPad, con una experiencia única optimizada para la pantalla táctil y el Apple Pencil.2 Logic Pro para el Mac y el iPad estrena aún más prestaciones inteligentes para la composición musical como Synth Player y Chord ID, para inspirar a todos los usuarios a componer, producir y mezclar diversos y populares géneros musicales. 3 Y con Keynote, Pages, Numbers y Freeform, los suscriptores de Apple Creator Studio disfrutarán de una mayor expresividad creativa y productividad con nuevos contenidos exclusivos y prestaciones inteligentes en el Mac, iPad y iPhone.4

Apple Creator Studio estará disponible en el App Store a partir del miércoles, 28 de enero, por 12,99 € al mes o 129 € al año, con una prueba gratuita de un mes, incluyendo el acceso a Final Cut Pro, Logic Pro, y Pixelmator Pro en el Mac y iPad; Motion, Compressor, y MainStage en el Mac; y prestaciones inteligentes y contenido exclusivo para Keynote, Pages, Numbers, y más tarde Freeform en el iPhone, iPad, y Mac. Estudiantes universitarios y docentes pueden suscribirse por 2,99 € al mes o 29 € al año. Alternativamente, los usuarios también pueden optar por comprar las versiones para Mac de Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Logic Pro, Motion, Compressor y MainStage de forma individual como compra única en el App Store en el Mac. 5

«Apple Creator Studio aporta un gran valor a los creadores de todo tipo para que puedan desarrollar sus proyectos y habilidades mediante un acceso sencillo a las herramientas más potentes e intuitivas para la edición de vídeo, la composición musical, la creación de imágenes y la productividad visual; todo ello potenciado con avanzadas prestaciones inteligentes que mejoran y agilizan los procesos de trabajo», ha dicho Eddy Cue, vicepresidente sénior de Software de Internet y Servicios de Apple. «Nunca ha habido una forma más flexible y accesible de empezar a utilizar una colección tan potente de apps creativas para que profesionales, artistas emergentes, emprendedores, estudiantes y docentes puedan dar lo mejor de sí mismos y explorar sus intereses creativos de principio a fin».

La producción de vídeo es más rápida e inteligente

Las prestaciones intuitivas de Final Cut Pro para el Mac y el iPad impulsan los proyectos de creadores, editores de vídeo y realizadores. Tanto los usuarios que realicen una compra única como los suscriptores de Apple Creator Studio podrán disfrutar del rendimiento supersónico de los chips de Apple en los flujos de trabajo más exigentes y dar rienda suelta a su creatividad más rápido que nunca gracias a nuevas prestaciones inteligentes que facilitan la creación de contenidos de vídeo y se ejecutan en el dispositivo.

Búsqueda en Transcripciones puede utilizarse en el Mac y el iPad para localizar un fragmento de audio en horas de metraje, tan solo escribiendo sencillas frases en la barra de búsqueda para ver resultados exactos o relacionados.6 Los vídeos de podcasts y entrevistas se pueden editar rápidamente, sin la pérdida de tiempo que conlleva recorrer la grabación completa. Búsqueda Visual utiliza funciones inteligentes para localizar fácilmente un clip de vídeo específico.7 Ahora, los usuarios pueden encontrar rápidamente momentos concretos en todas las grabaciones buscando un objeto o una acción, y luego añadir esa imagen a su línea de tiempo en segundos.

En Final Cut Pro para el Mac y el iPad, ajustar vídeos al ritmo de la música resulta fácil y divertido con Detección de Tiempo, una increíble nueva forma de ver los compases, tiempos y las partes de una canción en la misma línea de tiempo del proyecto. Detección de Tiempo utiliza un modelo de IA de Logic Pro para analizar instantáneamente cualquier pista y mostrarla en la Parrilla de Tiempo, para que los creadores de vídeos dinámicos puedan alinear veloz y visualmente sus cortes con la música. Editar la duración de las pistas de música también es más sencillo que nunca.

La nueva función Creador de Montajes en Final Cut Pro para el iPad permite a los usuarios comenzar a editar en segundos. Gracias a la potencia de la IA, Creador de Montajes analiza y edita un vídeo dinámico basado en los mejores momentos visuales de una grabación, y permite cambiar el ritmo, incluir una pista musical y utilizar funciones inteligentes para transformar el encuadre horizontal en vertical con Recorte Automático, simplificando la publicación de contenidos en las diferentes redes sociales.

Apple Creator Studio ofrece también acceso completo a Motion, una potente herramienta de gráficos animados para crear efectos en 2D y 3D con prestaciones inteligentes como Máscara Magnética, que permite aislar y seguir personas y objetos fácilmente sin necesidad de utilizar una pantalla verde. También incluye Compressor, que se integra a la perfección con Final Cut Pro y Motion y permite personalizar los ajustes de salida para la distribución.

La composición musical sube de nivel

Un nuevo conjunto de prestaciones de Logic Pro para el Mac y el iPad ayudan a artistas y creadores a añadir composiciones originales a sus contenidos en vídeo, tanto a través de la suscripción a Apple Creator Studio como mediante una compra única para el Mac. Las nuevas herramientas son sofisticadas, intuitivas e inteligentes para inspirar la creación de ritmos, la composición de letras, la mezcla de temas y más.

Synth Player se suma al conjunto de Session Players de IA para ofrecer increíbles interpretaciones de música electrónica con una amplia gama de acordes y líneas de bajo, todas basadas en la IA y la tecnología avanzada de instrumentos de software de Logic Pro. Usar Synth Player es como tener acceso a un productor experto capaz de llevar instantáneamente una idea musical hacia nuevas direcciones cuando es necesario. Desarrollado por el equipo experto de diseño de sonido de Apple, Synth Player ofrece un impresionante nivel de realismo y fidelidad impulsado por la gran colección de sintetizadores de software y samples en Logic Pro. Y al igual que ocurre con todos los Session Players de IA, los usuarios pueden utilizar los intuitivos controles para ajustar la complejidad e intensidad de Synth Player, a la vez que los parámetros adicionales optimizan las funciones avanzadas de interpretación de los temas. Synth Player también puede acceder a cualquier plug-in de Audio Units de terceros o incluso controlar un sintetizador externo.

La potencia de la IA hace de Chord ID un experto en teoría musical que convierte cualquier grabación MIDI o de audio en una progresión de acordes lista para usar, suprimiendo la necesidad de las tediosas transcripciones manuales y posibilitando que las ideas cobren vida aún más rápido. Diseñado para ayudar a todos los usuarios a sacar el máximo partido a los Session Players, Chord ID puede analizar contenido armónico complejo de casi todas las grabaciones y rellenar automáticamente la pista de acordes en Logic Pro. Y dado que la pista de acordes impulsa las interpretaciones de cualquier Session Player de IA, los usuarios pueden probar con diferentes músicos, estilos y géneros con total libertad creativa para experimentar hasta encontrar lo que buscan.

La nueva Biblioteca de Sonidos en Logic Pro para el Mac incluye paquetes diseñados por Apple y Paquetes de Productores con cientos de loops, samples, patches de instrumentos, sonidos de batería y más, libres de derechos. Además, los usuarios de Logic Pro para el iPad podrán acceder a Compilación de Deslizamiento Rápido de Logic Pro para el Mac; una prestación líder en la industria y una herramienta indispensable que permite a vocalistas y productores crear espectaculares interpretaciones dentro y fuera del estudio.

Logic Pro para el iPad también estrena funciones de comprensión musical que permiten utilizar la búsqueda en lenguaje natural en el explorador de sonidos para describir un loop o encontrar loops similares, sin etiquetas, filtros ni complicaciones. El sistema de reconocimiento inteligente de la inmensa colección de loops de Logic Pro permite utilizar el lenguaje natural o una grabación para localizar loops y sonidos similares o complementarios.

Apple Creator Studio también da acceso a MainStage, que convierte el Mac en un instrumento, un procesador de voz o un equipo de guitarra. Ahora, el sonido que encanta a los usuarios en sus grabaciones puede ser el sonido que escucha su audiencia. La instalación es rápida, el desmontaje es aún más rápido y su rendimiento es impecable.

La creación de imágenes diseñada para el iPad

La nueva suscripción a Apple Creator Studio incluye Pixelmator Pro, el galardonado editor de imágenes para el Mac, para ofrecer una experiencia de edición profesional e intuitiva a aún más creadores. Cuenta con una amplia gama de avanzadas herramientas de edición de imágenes, que permiten tanto a los suscriptores de Apple Creator Studio como a los usuarios que lo han adquirido mediante una compra única diseñar, dibujar, pintar, perfeccionar su vision creativa y mucho más. Por primera vez, Pixelmator Pro llega al iPad con todas las herramientas que tanto gustan a los usuarios en el Mac, ofreciendo una experiencia renovada y optimizada para la pantalla táctil y totalmente compatible con el Apple Pencil y permitiendo alternar entre el iPad y Mac. Pixelmator Pro para el iPad, diseñado específicamente para la última versión de iPadOS, permite editar imágenes de forma rápida y eficiente gracias al ultrarrápido rendimiento de los chip de Apple.

Los controles táctiles intuitivos facilitan aún más la creación de diseños de calidad profesional en cualquier lugar al que los usuarios lleven su iPad. La completa barra lateral de Capas permite a los creadores ejecutar diseños usando una amplia variedad de elementos únicos, como imágenes, formas, texto e incluso vídeos. Las herramientas de selección inteligentes permiten aislar y editar fácilmente partes especificas de las imagen, y con las avanzadas máscaras de mapa de bits y vectores se puede ocultar o mostrar determinadas secciones de los diseños. La perfecta integración entre el hardware, el software y el chip de Apple hace posible prestaciones como Superresolución para el escalado inteligente de imágenes, Eliminar Bandas para quitar artefactos de compresión y Recortar Automáticamente para ver sugerencias de composición automáticas. Gracias a la compatibilidad con Apple Pencil, los artistas digitales pueden dibujar de la forma más natural con una fantástica colección de pinceles sensibles a la presión. Y la precisión milimétrica del Apple Pencil, en combinación con funciones como puntero flotante,9, el gesto de apretar10 y de doble toque11, facilita a los creadores la posibilidad de elaborar diseños con una precisión milimétrica.

Y tanto Pixelmator Pro para el Mac como la versión para el iPad estrenan Deformar, una avanzada herramienta que permite a los suscriptores de Apple Creator Studio girar y distorsionar las capas con una inimaginable libertad creativa, además de ofrecerles una impresionante colección de maquetas basadas en esta función.

Superpotenciando la productividad visual

Desde hace más de 20 años, las apps de productividad visual de Apple han permitido a los usuarios expresarse y plasmar su creatividad en fantásticas presentaciones, documentos y hojas de cálculo con Keynote, Pages y Numbers. Y Freeform ha abierto infinitas posibilidades para intercambiar ideas creativas y colaborar de manera visual.

Apple Creator Studio multiplica la productividad con las nuevas prestaciones que ofrecen a los creadores más inteligencia y contenidos exclusivos para llevar sus proyectos a otro nivel. El Content Hub es un nuevo espacio donde los usuarios pueden acceder a una cuidada selección de fotos, elementos gráficos e ilustraciones en alta calidad. La suscripción a Apple Creator Studio ofrece también plantillas y temas exclusivos en Keynote, Pages y Numbers.

Además de Image Playground, las herramientas avanzadas de creación y edición de imágenes permiten generar imágenes de alta calidad a partir de texto o transformar diseños existentes gracias a los modelos generativos de OpenAI.12 Los modelos de IA en el dispositivo potencian la función Superresolución para escalar imágenes mantenido los detalles y la nitidez, y Recorte Automático sugiere la mejor forma de presentarlas, ayudando a los usuarios a encontrar composiciones atractivas para sus fotos.

Y para agilizar la generación de presentaciones en Keynote, Apple Creator Studio incluye el acceso a prestaciones en versión beta, como la opción de crear un primer borrador a partir de un resumen de texto o las notas de la presentación a partir de las diapositivas del proyecto. Los suscriptores pueden también corregir rápidamente el diseño y la ubicación de objetos en las diapositivas. Y en Numbers, la suscripción da acceso a Magic Fill para generar fórmulas y rellenar tablas a partir del reconocimiento de patrones.

Keynote, Pages, Numbers y Freeform seguirán siendo gratuitas para que todos los usuarios puedan crear, editar y colaborar con otras personas, incluyendo los suscriptores de Apple Creator Studio. Estas apps continuarán actualizándose, con las últimas versiones incorporando el nuevo lenguaje de diseño visual con Liquid Glass en todas las plataformas y compatibles con las mejoras en el uso de ventanas y barras de menú en iPadOS 26.

Precios y disponibilidad

Apple Creator Studio estará disponible el miércoles, 28 de enero por 12,99 € al mes o 129 € al año. Los nuevos suscripciones disfrutarán de una prueba gratuita de un mes de Apple Creator Studio y, con la compra de un nuevo Mac o iPad válido, 13 los clientes podrán probar Apple Creator Studio durante tres meses sin coste. 14

Con los descuentos para educación, estudiantes universitarios y docentes 15 podrán adquirirlo por 2,99 € al mes o 29 € al año.

Apple Creator Studio puede descargarse desde el App Store como compra universal.

Con En Familia, hasta seis personas pueden compartir todas las apps y contenidos incluidos en Apple Creator Studio.

Las versiones de compra única de Final Cut Pro (349,99 €), Logic Pro (229,99 €), Pixelmator Pro (59,99 €), Motion (59,99 €), Compressor (59,99 €) y MainStage (34,99 €) están disponibles en el App Store para Mac.

Las versiones gratuitas de Keynote, Pages, Numbers y Freeform siguen disponibles y se incluyen en todos los nuevos iPhone, Mac y iPad.

