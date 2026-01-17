Astrología
Los signos del Zodiaco más afortunados de la semana del 17 al 23 de enero, según Esperanza Gracia
Cáncer lidera el ranking semanal gracias a la Superluna en su signo, mientras que Tauro enfrentará más desafíos. Descubre cómo influyen los astros en tu suerte
Nos adentramos en una semana de fuertes movimientos astrales, y Esperanza Gracia nos guía con sus predicciones para cada signo del Zodiaco entre los días 17 y 23 de enero de 2026. Los astros anuncian energías renovadas, decisiones importantes y oportunidades que no debes dejar pasar. Si estás buscando claridad o simplemente quieres saber qué vibraciones te rodearán estos días, este horóscopo será tu brújula cósmica.
El día 17, Venus ingresa en Acuario, despertando en nosotros una atracción por personas diferentes, originales y poco convencionales. El 18 se produce la Luna Nueva en Capricornio, ideal para marcar nuevas metas con constancia. El 20, el Sol entra en Acuario, desatando una oleada de ideas innovadoras y espíritu de independencia. Ese mismo día, Mercurio también se traslada a Acuario, favoreciendo la originalidad en la comunicación y el pensamiento.
Los signos de tierra —Tauro, Virgo y Capricornio— brillarán especialmente esta semana, con un gran magnetismo personal y una fuerza imparable.
Sagitario
"La Luna Nueva del 18 puede ayudarte a liberarte de un gasto o carga financiera, abriendo espacio para una mejor gestión de tus recursos. Valora tus logros y ábrete a nuevas oportunidades".
Números de la suerte: 4 y 9 Signos afines: Piscis y Tauro
Géminis
"Respira tranquilo porque, por fin, vas a disfrutar: tus asuntos van por buen camino y si surge cualquier obstáculo, lo superarás sin dificultad. Puedes recibir noticias o propuestas que te abrirán caminos nuevos".
Números de la suerte: 5 y 6 Signos afines: Acuario y Cáncer
Capricornio
"Aprovecha el último tramo del Sol en tu signo para cerrar etapas con determinación. La Luna Nueva del 18 en Capricornio es una gran oportunidad para empezar de cero con la suerte a tu favor".
Números de la suerte: 1 y 7 Signos afines: Escorpio y Leo
Escorpio
"La Luna Nueva del día 18 te trae ideas frescas, conversaciones que abren puertas y una claridad mental que te impulsa a decir lo que antes callabas. Tu palabra tendrá poder".
Números de la suerte: 6 y 9 Signos afines: Capricornio y Leo
Leo
"Vas a encajar como nadie algunas jugadas del destino que parecen desfavorables, pero sabrás convertirlas en tus aliadas. En el amor, tu poder de seducción está en alza. No dejes que nadie te amargue la semana".
Números de la suerte: 9 y 0 Signos afines: Aries y Cáncer
Aries
"Bajo el influjo de la primera Luna Nueva de este año, que tiene lugar el día 18, puedes comenzar algo que renueve tu vida, marque un nuevo ciclo personal y te acerque a tus sueños", revela Esperanza Gracia.
Números de la suerte: 3 y 8 Signos afines: Escorpio y Libra
Acuario
"Esta Luna Nueva marca para ti un tiempo de introspección y limpieza interior. Suelta lo que no te aporta y prepárate para renacer con ilusión. Con Mercurio y el Sol entrando en tu signo, ¡nada podrá detenerte!"
Números de la suerte: 0 y 1 Signos afines: Aries y Géminis
Libra
"Tu hogar y tu entorno familiar están muy favorecidos por la Luna Nueva del 18, que puede traerte la solución a un tema que te preocupaba. Disfruta de los tuyos y de la armonía que tanto valoras".
Números de la suerte: 2 y 0 Signos afines: Acuario y Virgo
Tauro
"Estás buscando claridad en tus relaciones y en tus decisiones, y eso se nota. No necesitas demostrar nada a nadie, pero sí conectar con lo que realmente te hace bien. Esta semana, no te prives de nada…"
Números de la suerte: 7 y 0 Signos afines: Virgo y Piscis
Piscis
"La Luna Nueva del 18 te empuja a rodearte solo de quien celebra tus éxitos como propios. Es hora de fortalecer vínculos que te nutren y soltar los que no te aportan nada".
Números de la suerte: 6 y 8 Signos afines: Tauro y Capricornio
Cáncer
"Te espera un camino, a veces, sinuoso, pero lleno de experiencias que te ayudarán a crecer. Es el momento de quitarte de encima restricciones y soltar lo que limita tus sueños".
Números de la suerte: 2 y 5 Signos afines: Capricornio y Géminis
Virgo
"Estás buscando claridad en tus relaciones y eso te está ayudando a ordenar lo interno. No necesitas demostrar nada a nadie, solo conectar con tu verdad y permitirte disfrutar".
Números de la suerte: 3 y 8 Signos afines: Sagitario y Libra
