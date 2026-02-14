Los signos del Zodiaco más afortunados de la semana del 14 al 20 de febrero, según Esperanza Gracia

Nos adentramos en una semana de fuertes movimientos astrales, y Esperanza Gracia nos guía con sus predicciones para cada signo del Zodiaco entre los días 14 y 20 de febrero de 2026. Los astros anuncian fuerza, libertad y determinación para perseguir lo que soñamos. Si estás buscando claridad o simplemente quieres saber qué vibraciones te rodearán estos días, este horóscopo será tu brújula cósmica.

El día 17, de la mano de la Luna Nueva en Acuario tiene lugar un eclipse anular del Sol, el primero de este año, y se celebra el Año Nuevo Chino. Este es el año del Caballo de Fuego, que simboliza energía, libertad y valentía para perseguir nuestros sueños sin miedo a nada. El día 18, el Sol ingresa en Piscis, y su energía potencia la creatividad y la empatía.

Los signos Piscis, Capricornio y Leo brillarán especialmente esta semana.

Muchas felicidades. El día 18 el Sol ingresa en tu signo y el universo te invita a creer más en ti y en todo lo que eres capaz de lograr. Es el momento de permitirte soñar a lo grande porque ahora tienes el impulso cósmico para avanzar. El eclipse te anima a cerrar etapas y a liberarte de miedos que te estaban dejando sin energía. El 18 y 19 son tus días mágicos

La energía astral te favorece para que todo lo que emprendas sea un éxito. Es el momento de dar pasos firmes hacia tus metas. Recuerda que tienes un potencial enorme y que cuando crees firmemente en ti no hay nada que no puedas alcanzar. El 14, el día de San Valentín, la Luna en tu signo te hace mágico y todo fluye a tu favor para atraer miradas, gestos bonitos y momentos especiales.

El eclipse enfrente de tu signo te equilibra y te ayuda a consolidar relaciones. Son días favorables para los acuerdos, y algo que parecía incierto comienza a tomar forma. Te has propuesto conseguir algo y puedes lograrlo si sacas todo ese potencial que posees. Puedes sentirte atraído por alguien muy diferente a ti, especialmente por su manera de pensar y de enfrentarse a la vida.

Aprovecha hasta el día 18, mientras el Sol permanece en tu signo, porque tendrás una fuerza especial para brillar y poner en marcha tus planes. El primer eclipse del año en tu signo te abre puertas inesperadas y acelera cambios en tu vida. El 15, 16 y 17 son tus días mágicos, y la Luna actúa como un imán que atrae oportunidades y encuentros especiales.

La energía del eclipse favorece especialmente el amor y te ofrece días fabulosos para iniciar nuevas relaciones y superar inseguridades que te impedían entregarte plenamente. Confía en ti porque cuanto antes dejes las dudas y los temores de lado más rápido avanzarás. Puedes iniciar actividades o proyectos que te lleven más lejos de lo que imaginabas.

El eclipse pone claridad donde antes había dudas, mostrándote qué funciona en tu vida y qué debes dejar atrás. Tus mayores éxitos vendrán cuando te arriesgues con cosas nuevas, aunque eso implique romper con lo habitual y permitirte explorar caminos diferentes. Estás preparado para enfrentarte a lo que venga, así que ignora los comentarios negativos que te desestabilizan.

El eclipse afecta a tu ámbito familiar, ayudándote a reforzar los lazos con los tuyos y a sanar viejas heridas del pasado. Una actitud positiva y confiada va a jugar a tu favor y te ayudará a que las cosas salgan bien. Vas a poder hacer algo que te ilusiona y que esperas desde hace tiempo. Puedes tomar decisiones que te abran muchas puertas.

El planeta Urano en tu signo y el eclipse anular de Sol te transmiten una energía muy transformadora, que activa los nuevos comienzos. Es el momento de atreverte a dar pasos y tomar decisiones que, aunque te saquen de tu zona de confort, van a resultar muy positivos para ti. Libérate de prejuicios que te condicionan y déjate llevar por el corazón.

Tu brillo y tu inteligencia pueden provocar envidias, por lo que debes ser cauto y tener claro quién merece tu confianza. El eclipse te obliga a cuestionarte ideas, decisiones o planes de futuro que dabas por seguros, y te abre la puerta a un cambio de rumbo. Busca la manera de desconectar de las situaciones de estrés, y no descuides tu tiempo de ocio.

Algunos cambios inesperados te han obligado a cambiar tus planes y entras en una etapa en la que vas a explorar nuevas oportunidades, abriéndote a experiencias que van a enriquecer tu vida personal y social. El eclipse puede desencadenar conversaciones y decisiones que te permitan aclarar algo importante para ti. Cuidado con el dinero, pueden venir imprevistos.

La concentración planetaria que hay en tu signo despierta la necesidad de cambios que te permitan solucionar algo que te preocupa. Aunque todo te parezca incierto, confía porque lo que estaba paralizado va a comenzar a moverse. El eclipse afecta al ámbito de los amigos y puede que alguno de ellos salga de tu vida y aparezcan otros justo cuando los necesitas. El 20 es tu día mágico.

Con la energía del eclipse tus emociones son muy intensas y pueden aflorar antiguos temores, pero tu sensibilidad va a ser tu mejor guía para tomar decisiones que te situarán donde quieres estar. Necesitas priorizarte, cuidarte sin culpa y reconocer tu valor, porque cuando tú te colocas en primer lugar, todo lo demás empieza a ordenarse a tu favor.