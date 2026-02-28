Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 28 de febrero al 6 de marzo, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 28 de febrero al 6 de marzo de 2026, según las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, el primer puesto lo ocupa Aries, seguido de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y, cerrando el círculo zodiacal, Piscis.

Las previsiones semanales de la conocida astróloga española, que pueden seguirse en su canal oficial de YouTube, están marcadas por los movimientos planetarios y por la energía lunar que rige estos días de transición entre febrero y marzo. Nos adentramos en una semana cargada de simbolismo, en la que el cierre del segundo mes del año da paso a marzo con una vibración de impulso, decisiones y nuevos comienzos.

Durante estos días, la energía astral invita a actuar con determinación. La Luna en fase creciente aporta dinamismo, empuje y claridad para avanzar en proyectos personales y profesionales. Es un periodo ideal para tomar decisiones que llevaban tiempo aplazándose y para reforzar vínculos afectivos.

A continuación, repasamos signo por signo qué les depara el destino en esta semana del 28 de febrero al 6 de marzo de 2026.

Encabezas el ranking esta semana y no es casualidad. La energía astral te favorece especialmente, impulsándote a actuar con valentía y determinación. Te sientes fuerte, decidido y con una claridad mental que te ayuda a resolver asuntos pendientes. Es un momento excelente para iniciar proyectos, pedir lo que mereces o dar un paso importante en el terreno sentimental. La Luna creciente te dota de magnetismo y capacidad de liderazgo. Si canalizas bien tu impaciencia, puedes lograr avances significativos. Los primeros días de la semana serán especialmente favorables para entrevistas, acuerdos o decisiones clave.

Te encuentras en una fase de consolidación. Lo que has venido sembrando comienza a dar frutos, aunque quizá más lentamente de lo que te gustaría. La energía de estos días te invita a priorizar tu bienestar emocional y material. Es una semana ideal para reorganizar tus finanzas, replantear metas profesionales y reforzar la estabilidad en tus relaciones. Confía en tu intuición práctica y en tu constancia. Entre el 1 y el 2 de marzo podrías recibir una noticia que te aporte tranquilidad.

La comunicación es tu gran aliada esta semana. Mercurio favorece tus intercambios, negociaciones y conversaciones pendientes. Si tienes que aclarar malentendidos o presentar una propuesta, el momento es ahora. Se abren oportunidades inesperadas, especialmente en el ámbito laboral. Tu capacidad de adaptación será clave para aprovecharlas. En el terreno sentimental, evita promesas que no puedas cumplir. Los días centrales de la semana traen inspiración y creatividad.

La sensibilidad se convierte en tu fortaleza. Estás especialmente perceptivo y eso te ayuda a detectar oportunidades y a evitar conflictos. La energía de esta semana te impulsa a confiar más en ti y a dejar atrás inseguridades del pasado. Es un buen momento para cuidar tu entorno familiar y reforzar vínculos afectivos. En el trabajo, podrías asumir nuevas responsabilidades que te acercan a tus metas. El fin de semana se presenta favorable para decisiones personales importantes.

Tu carisma se multiplica y eso no pasa desapercibido. Esta semana puedes recibir reconocimiento por tu esfuerzo o ver cómo un proyecto que parecía estancado empieza a moverse. Es tiempo de cerrar capítulos que ya no aportan nada y abrirte a nuevas oportunidades. La energía astral favorece especialmente tu vida social y profesional. Aprovecha estos días para mostrar tu talento sin reservas.

La organización será tu mejor herramienta. La semana del 28 de febrero al 6 de marzo te pide equilibrio entre responsabilidad y descanso. Has estado exigiéndote mucho y ahora es momento de dosificar energías. En el plano laboral, se aclaran dudas y se perfilan nuevas estrategias. En lo sentimental, expresar lo que sientes será clave para fortalecer vínculos. La segunda mitad de la semana trae estabilidad y sensación de control.

Las responsabilidades aumentan, pero también las oportunidades. Esta semana puede marcar un antes y un después si decides actuar con firmeza. La energía planetaria te empuja a asumir compromisos importantes. En el terreno sentimental, la armonía depende de tu capacidad para escuchar y dialogar. Profesionalmente, es un periodo de consolidación. Lo que inicies ahora tiene proyección a medio plazo.

Se activa tu capacidad de transformación. La semana trae retos que, lejos de frenarte, te ayudan a descubrir tu fortaleza interior. Es momento de dejar atrás cargas emocionales que ya no tienen sentido. En el ámbito laboral podrías enfrentarte a decisiones determinantes. Confía en tu intuición, pero actúa con estrategia. El fin de semana será revelador en el plano personal.

Tu espíritu aventurero se despierta con fuerza. Necesitas movimiento, cambios y nuevos estímulos. La energía lunar favorece viajes, estudios y decisiones relacionadas con el extranjero o la formación. En el amor, se clarifican sentimientos. Si estabas dudando, esta semana tendrás respuestas. Los días 3 y 4 de marzo son especialmente favorables para iniciativas personales.

Te sientes más seguro y decidido. Es una semana propicia para tomar la iniciativa en asuntos que habías pospuesto. La energía astral te otorga disciplina y enfoque. En el trabajo, podrías recibir propuestas interesantes. En lo personal, se refuerzan vínculos importantes. La constancia será tu mejor aliada para consolidar avances.

La transformación sigue siendo protagonista en tu vida. Esta semana marca un punto de inflexión en decisiones personales. Es momento de soltar viejos patrones y atreverte a innovar. Tu creatividad te abre puertas inesperadas. En el terreno profesional, podrías destacar por una idea original. La segunda mitad de la semana será intensa pero productiva.

Cierras el ranking, pero no por falta de energía, sino porque estás en una fase de introspección necesaria. Es un periodo ideal para definir metas y clarificar emociones. La combinación de disciplina y sensibilidad te permite avanzar con paso firme. En el amor, es una semana favorable para consolidar relaciones o iniciar nuevas historias. El 5 y 6 de marzo pueden traer decisiones importantes que marcarán tu rumbo en los próximos meses.