Piscis lidera el horóscopo del 14 al 20 de marzo: la Luna Nueva abre un ciclo de renovación, según Esperanza Gracia

En el ranking de los signos del horóscopo del 14 al 20 de marzo de 2026, según las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, el primer puesto lo ocupa Piscis, seguido de Virgo, Acuario, Géminis, Escorpio, Leo, Cáncer, Aries, Sagitario, Capricornio, Tauro y, cierra el círculo Libra. Las previsiones semanales de la conocida astróloga española, que pueden seguirse en su canal oficial de YouTube, están marcados por la Luna Nueva en Piscis. El día 19, abre un ciclo de renovación que nos permite dejar atrás lo que ya no nos sirve y atraer nuevas oportunidades. El día 20, el Sol ingresa en Aries y comienza la primavera, y lo que iniciemos ahora puede florecer en los próximos meses. Ese mismo día, Mercurio, que estaba retrógrado en Piscis, se pone directo y notaremos que se despeja la mente y se aclaran los malentendidos.

El Sol abandona tu signo el día 20, pero sigues contando con los planetas Mercurio y Marte, que te ayudan a dar pasos firmes hacia lo que deseas. Sabrás lo que debes hacer y te sentirás liberado de esas preocupaciones que empañaban tu vida. La Luna Nueva en tu signo es como un soplo de aire fresco para que recibas la primavera con tu mejor versión.

La Luna Nueva enfrente de tu signo te aporta armonía y estabilidad emocional para que estrenes una relación, emprendas un proyecto o inicies algo nuevo con paso firme y una buena dosis de confianza. La primavera te impulsa a vivir nuevas experiencias y viene a recordarte que mereces disfrutar de las cosas maravillosas que pueden llegar a tu vida.

Es el momento de tomar decisiones importantes y lanzarte a hacer algo que te entusiasme. Recuerda que cuando confías en ti sabes llegar muy lejos. Optimista y con una gran capacidad para comunicarte, tienes por delante días fabulosos para abrirte y conectar con la gente. El 14, 15 y 16 la Luna en tu signo te protege y cualquier acción que nazca desde el corazón tendrá un respaldo cósmico.

Estás recibiendo una energía astral que te empuja hacia adelante, y vas a sentir como si las piezas comenzaran a encajar a tu favor. Con la Luna Nueva del día 19 te acompaña el éxito, y lo que inicies ahora puede consolidarse y hacerte feliz. Si has estado esperando una señal para moverte, es esta. Ordena tus ideas y da prioridad a lo que realmente te interesa para avanzar con seguridad.

Con los planetas Mercurio y Marte bien aspectados, sabes lo que quieres y cómo actuar para conseguirlo. Es un buen momento para mantener conversaciones clave y tomar decisiones firmes que te ayuden a avanzar. Con la llegada de la primavera, vuelven tus ganas de amar y disfrutar con la intensidad que tú pones en todo lo que haces. Se avecina un viaje en el que disfrutarás de lo lindo.

Los buenos aspectos del planeta Venus potencian tu atractivo, y, si había tensiones en tu vida, ahora te resultará más fácil conversar y reconciliarte. La Luna Nueva te ofrece un buen momento para soltar miedos, cerrar ciclos y comenzar algo nuevo que te haga feliz esta primavera. En el amor, vas a vivir un periodo de complicidad, y algo de lo que estás pendiente puede tener un final feliz.

Con la positiva energía astral que recibes, sabes lo que quieres y tienes fuerza y empuje para ir a por ello. La Luna Nueva te ofrece un buen momento para salir de la rutina, mirar más lejos y apostar por lo nuevo, con la confianza de que tienes la suerte a tu lado. La primavera puede traerte el comienzo de un proyecto o una relación que te ilusione.

Muchas felicidades. Aunque puedes estar sintiendo que te falta chispa y que tu cuerpo y tu mente te piden pausa, el día 20, con la llegada de la primavera, el Sol ingresa en tu signo y todo cambia para ti. Comienza tu periodo mágico en el que los sueños que te mueven van a comenzar a tomar forma. El 20 es tu día mágico y la Luna te puede conceder un deseo.

Es posible que estés preocupado por algún asunto que no terminas de resolver, pero cuentas con los buenos aspectos del planeta Venus, que te van a ayudar a encontrar apoyos donde menos lo esperas. Aprovecha esta semana para moverte, hablar y buscar opciones nuevas. La llegada de la primavera trae renovación y energía positiva para ti.

Urano bien aspectado puede desencadenar giros inesperados que resulten muy positivos y traer soluciones a lo que te preocupa. Tu mente estará más creativa y dispuesta a probar caminos distintos. Es buen momento para tomar decisiones prácticas y avanzar sin complicarte demasiado. La primavera despierta tu fuerza interior para que no te rindas. Confía en tu criterio y actúa con calma.

Puedes sentirte bajo de ánimo y con un desgaste acumulado, pero la Luna Nueva activa el sector de las amistades y tendrás personas dispuestas a escucharte y a acompañarte. Un mensaje, una llamada o un plan sencillo pueden cambiarlo todo. No permitas que te condicionen los pensamientos negativos, y dedica tiempo a relajarte y a desconectar de las tensiones.

Pueden surgir tensiones motivadas por envidias o celos. Te conviene no dejarte arrastrar por las emociones y actuar con mucha cautela. Es el momento de soltar lo que pesa y confiar en los cambios porque, con la llegada de la primavera, todo puede fluir con más claridad y ligereza. Apuesta solo por lo realmente importante y reserva tiempo libre para cuidarte y mimarte.