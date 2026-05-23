Tras un fin de semana al límite en MotoGP, marcado por el brutal accidente entre Álex Márquez, Pedro Acosta y Johann Zarco, el foco del motor cambia de escenario. Ahora le toca el turno a la Fórmula 1. Canadá será este 23 y 24 de mayo el epicentro de la velocidad con el Gran Premio que se disputará en el mítico Circuito Gilles Villeneuve.

Todas las miradas apuntan a Lando Norris. El vigente campeón quiere volver a imponer su ley tras un 2025 lleno de curvas inesperadas. Pero no lo tendrá nada fácil. Kimi Antonelli aterriza en Montreal como líder del Mundial y dispuesto a seguir dando el golpe sobre la mesa. ¿Habrá cambio de líder? La respuesta, una vez más, estará en la pista. Y para no perderse absolutamente nada, hay un nombre clave: DAZN.

Porque sí, la plataforma sigue siendo el hogar del motor. Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, WorldSBK… todo en directo y bajo demanda. Carreras, previas, análisis, documentales y programas especiales para vivir cada adelantamiento y cada batalla por el campeonato como si estuvieras dentro del paddock.

Además, DAZN juega una baza que marca diferencias: pagas solo por el deporte que realmente quieres ver. ¿Lo tuyo son los motores? El Plan Motor es tu sitio. ¿Prefieres baloncesto? También tienen un plan específico. Y ojo al fútbol, porque el Mundial también forma parte de su oferta.

Plan Motor

DAZN va a toda velocidad: Fórmula 1, MotoGP y el mejor deporte en directo a su mejor precio / Cortesía

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Velocidad, tensión y adrenalina sin filtros. Con el Plan Motor puedes seguir toda la temporada de Fórmula 1 y MotoGP al detalle, además de otras competiciones imprescindibles del calendario. Entrenamientos, clasificaciones, carreras y contenido exclusivo para no perderte nada de lo que pasa dentro y fuera del circuito.

Plan Baloncesto

2026-03-27 FC Barcelona vs Crvena Zvezda Estrella Roja de Belgrado (Bàsquet) parido de Euroliga baloncesto Foto: Dani Barbeito Palau Blaugrana. joel parra. barça. euroliga uleb 2025/2026 barça . estrella roja. 34. accion solo. palau blaugrana / Dani Barbeito / SPO

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Mario Hezonja lanzó el reto y DAZN respondió. El croata prometió bajar el precio del plan si enchufaba un triple… y cumplió.

Aunque la promoción especial de 2,99 euros ya terminó, el Plan Baloncesto sigue siendo una auténtica ganga. Por menos de cinco euros al mes puedes disfrutar de la Liga Endesa, NBA, Eurosport y mucho más. Todo el mejor baloncesto, en un solo lugar.

Plan Fútbol

Lamine Yamal pide el cambio tras lesionarse durante el Barça-Celta de LaLiga 2025/26 / DANI BARBEITO

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DAZN también pisa fuerte en fútbol. Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga Hypermotion y mucho más dentro de un catálogo cada vez más potente.

La plataforma ofrece dos fórmulas para engancharse al balón:

Un plan anual con pagos fraccionados por menos de 10 euros al mes.

por menos de 10 euros al mes. O un pago único más económico que, además, incluye el Mundial de regalo.

Fútbol sin permanencias imposibles y con acceso inmediato a las grandes ligas y competiciones del planeta.

Made in USA: el paraíso del deporte americano

La NASCAR llega a DAZN España / DAZN

NBA, NFL y NASCAR reunidos en un único plan pensado para los amantes del espectáculo estadounidense. Canastas imposibles, touchdowns decisivos y carreras cargadas de acción por solo 4,99 euros al mes.

Y hay más: todos los planes ofrecen la posibilidad de añadir la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un precio único. Porque en DAZN el deporte nunca se detiene.

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