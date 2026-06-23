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Amazon Prime Day 2026 en directo: los mejores chollos minuto a minuto
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Amazon Prime Day 2026: cuándo empieza, cuánto dura y los trucos para no perderte los mejores chollos
¡Comienza el Prime Day de Amazon! Y lo hace con descuentos que se prolongarán hasta el viernes, 26 de junio.
En ESNCIAL te acercamos de primera mano todo lo que de de sí este Prime Day con las mejores ofertas que puedes encontrar en el mercado. Desde productos para el hogar a móviles de última generación, todo tiene hueco en el día de hoy. Eso sí, ten en cuenta que las ofertas son limitadas y los precios pueden cambiar rápidamente.
La aspiradora vertical Rowenta X-Pert 7.60
La Rowenta X-Pert 7.60 se ha convertido en una de las aspiradoras sin cable más buscadas y ahora destaca aún más por su rebaja. Con motor de 140 W, ofrece una potencia real para eliminar polvo y suciedad en todo tipo de superficies, del suelo al techo. Su punto fuerte es el diseño ultraligero (solo 1,2 kg en mano), que facilita la limpieza sin esfuerzo.
Con hasta 45 minutos de autonomía, cabezal LED para ver la suciedad oculta y accesorios para sofá y coche, es una opción muy completa para el hogar. Potencia, comodidad y ahora, mejor precio: una oportunidad clara de compra en oferta.
Rebajado a 65 euros: el ventilador de techo de Create para combatir las altas temperaturas
¿No quieres encender el aire acondicionado, pero no puedes soportar más las altas temperaturas? Entonces, este ventilador de techo de Create destaca entre las ofertas del Prime Day.
Fácil de instalar y con un funcionamiento ultrasilencioso, es perfecto incluso para dormitorios. Además, ofrece seis velocidades para adaptar el flujo de aire a cada momento, temporizador programable de hasta y función verano-invierno, que ayuda a refrescar la estancia en los meses cálidos y a repartir mejor el calor de la calefacción cuando bajan las temperaturas.
Con casi un 60 % de descuento: luce las gafas de sol de Hawkers más todoterreno
Icónicas, versátiles y ahora con casi un 60% de descuento: así son estas Hawkers de montura negro mate y lente esmeralda con efecto espejo.
Las mismas que te protegerán, pero sin perder ni una pizca de estilo. Su diseño ergonómico garantiza que resulte supercómodas llevarlas durante horas. Unisex y con proporciones equilibradas, son ese accesorio que transforma cualquier look, del más básico al más pulido, en cuestión de segundos.
Pistoletazo de salida al Prime Day de Amazon: estas son las mejores ofertas de hoy, 23 de junio
El Amazon Prime Day se va a celebrar los días 23, 24, 25 y 26 de junio, pero ya puedes disfrutar de una serie de grandes rebajas anticipadas para usuarios Prime
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