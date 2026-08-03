Horóscopo semanal: el cambio que notará cada signo del zodiaco, según Esperanza Gracia

La semana del 3 al 9 de agosto de 2026 llega con un importante cambio de energía, especialmente en el terreno sentimental. Venus entrará en Libra el jueves, un movimiento que favorecerá la armonía, los reencuentros y la búsqueda de equilibrio en las relaciones.

Los primeros días estarán marcados por la Luna en Aries, que impulsará la iniciativa, las decisiones rápidas y el deseo de comenzar nuevos proyectos. Después recorrerá Tauro, Géminis y Cáncer, por lo que el ritmo irá cambiando hasta desembocar en un fin de semana más emocional, familiar e introspectivo.

El Sol continuará en Leo, reforzando la creatividad, la confianza y las ganas de destacar. Mientras tanto, Mercurio seguirá en Cáncer durante gran parte de la semana y entrará en Leo el domingo, favoreciendo una comunicación más segura, directa y expresiva.

Aries, Tauro y Géminis: decisiones que pueden abrir nuevas puertas

Aries. La semana comenzará con una energía especialmente intensa gracias al paso de la Luna por tu signo. Tendrás más iniciativa para poner en marcha proyectos, resolver asuntos pendientes o tomar una decisión importante. Conviene actuar con valentía, pero sin dejarse llevar únicamente por el impulso.

Tauro. Las finanzas, la estabilidad y las prioridades personales ocuparán buena parte de tu atención. El inicio de la retrogradación de Quirón en tu signo puede llevarte a revisar inseguridades relacionadas con tu autoestima o con aquello que consideras verdaderamente valioso. Será una semana para ordenar, reflexionar y evitar decisiones precipitadas.

Géminis. El paso de la Luna por tu signo potenciará la comunicación, el aprendizaje y los contactos. Una conversación, una propuesta o una nueva relación profesional podría abrirte una puerta inesperada. Organiza bien tu agenda para no asumir más compromisos de los que puedes atender.

Cáncer, Leo y Virgo: conversaciones importantes y mayor visibilidad

Cáncer. Mercurio seguirá recorriendo tu signo durante buena parte de la semana, facilitando las conversaciones que llevaban tiempo pendientes. Será un buen momento para aclarar una situación familiar, expresar lo que necesitas o tomar una decisión personal. El fin de semana aumentará tu sensibilidad y te pedirá bajar el ritmo.

Leo. El Sol continúa en tu signo y te convierte en uno de los grandes protagonistas de estos días. Podrás destacar en el trabajo, defender una idea o reforzar una relación importante. La entrada de Mercurio en Leo el domingo aumentará tu seguridad al comunicar, aunque deberás evitar imponer tu punto de vista.

Virgo. Una situación que parecía bloqueada puede empezar a resolverse gracias a tu capacidad para analizar los detalles. En el ámbito laboral, encontrarás soluciones prácticas a problemas que otros no habían sabido detectar. En lo personal, intenta no interpretar en exceso cada palabra o gesto.

Libra, Escorpio y Sagitario: el amor gana protagonismo

Libra. Será uno de los signos más favorecidos de la semana. Venus entrará en tu signo el jueves, potenciando el atractivo personal, la vida social, los acuerdos y las relaciones sentimentales. Puede ser un momento ideal para conocer a alguien, recuperar la conexión con tu pareja o iniciar un proyecto compartido.

Escorpio. Tendrás la oportunidad de cerrar un capítulo que llevaba tiempo generando desgaste. Poner un límite o aceptar que una etapa ha terminado te permitirá avanzar con más tranquilidad. El fin de semana favorecerá las conversaciones sinceras y la reconciliación contigo mismo.

Sagitario. Recuperarás el entusiasmo para organizar un viaje, comenzar unos estudios o asumir un reto diferente. La energía de Leo potenciará tus ganas de explorar y salir de la rutina. Una propuesta inesperada podría devolverte la motivación, aunque será importante revisar bien los detalles antes de aceptarla.

Capricornio, Acuario y Piscis: equilibrio entre obligaciones y descanso

Capricornio. El esfuerzo de las últimas semanas puede empezar a dar resultados. Avanzarás hacia una meta importante y podrías recibir un reconocimiento, una respuesta o una confirmación que llevabas tiempo esperando. En tus relaciones, será mejor hablar con claridad que confiar en que los demás comprendan tus necesidades sin explicaciones.

Acuario. La semana te ayudará a encontrar un mejor equilibrio entre las obligaciones y el tiempo personal. La llegada de Venus a Libra favorecerá los encuentros, los planes culturales y las conversaciones estimulantes. Durante el fin de semana tendrás más claridad sobre una decisión reciente.

Piscis. Comenzarás los próximos días con necesidad de calma, pero recuperarás progresivamente la motivación. Una idea que habías dejado en segundo plano puede volver a cobrar fuerza. La Luna en Cáncer reforzará la intuición, la creatividad y los vínculos familiares durante el fin de semana.

Una semana que comienza con acción y termina con emociones

El ritmo cambiará claramente a medida que avancen los días. La energía de Aries dominará el inicio de la semana, invitando a actuar y tomar decisiones, mientras que la llegada de la Luna a Cáncer conducirá hacia un fin de semana más sensible y reflexivo.

Aries, Leo y Libra pueden sentir un impulso especial para destacar, mejorar sus relaciones o comenzar una nueva etapa. Tauro deberá revisar sus prioridades, mientras que Cáncer y Escorpio encontrarán la oportunidad de afrontar emociones o conversaciones que llevaban tiempo evitando.

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La clave será aprovechar el impulso inicial sin precipitarse y reservar los últimos días de la semana para escuchar las emociones, descansar y preparar los próximos pasos.