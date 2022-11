Para disfrutar de los cuadros y las paredes de musgo durante el mayor tiempo posible hay que tener en cuenta algunas recomendaciones, como puede ser no exponerlos a la luz solar directa o a una fuente de calor. La humedad no debe bajar del 40% pero no hay que regarlos ni exponerlos al exterior o tocarlos. “Los principales beneficios de las paredes con líquenes, musgos y plantas naturales estabilizadas es la ausencia de químicos y que regulan la humedad. Son hipoalergénicos, no retienen insectos y son biodegradables. No necesitan cuidados y son una solución de interiorismo sana, moderna y elegante”, concluyen.