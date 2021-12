Si aún no tienes el regalo perfecto, Lidl te lo pone fácil. La cadena de supermercados alemana ha incluido en su último catálogo del año el que ha sido históricamente su electrodoméstico estrella. Este producto que todos desean cuesta ahora menos de 200 euros y está disponible en las tiendas desde el sábado 18 de diciembre.

Para regalar o para ti. No importa que no sepas cocinar, el robot de Lidl lo hace por ti. Después de un tiempo ausente de sus lineales, Lidl vuelve a sacar para Navidad el Robot de cocina Monsieur Cuisine Plus.

El robot de cocina de Lidl supone una ayuda para preparar todo tipo de platos. En la web de la empresa se vende como un electrodoméstico multifunción ideal para "preparar sopas, salsas, batidos, platos de verdura, carne y pasta, pescado, mermeladas, amasar, batir, triturar, picar hielo...

Sus características son las siguientes:

10 velocidades

Botón turbo extra para batir a impulsos

Programas automáticos para amasar, cocer al vapor y sofreír

Báscula de cocina integrada

Temperatura regulable entre 37 y 130 grados centígrados

Accesorios para cocinar al vapor

Temporizador de 90 minutos

Pantalla LCD para configurar la programación de tiempo, velocidad y temperatura

La similitud de Monsieur Cuisine Plus, de Silver Crest, a la venta en Lidl, con el robot de cocina de Thermomix son muchas, pero no con la última versión de la marca también alemana, la TM6, que se conecta a internet a través de wifi. Precisamente Lidl tuvo que retirar su Monsieur Cuisine Connect, un robot más avanzado con conectividad, por un pleito de violación de patente realizada por la empresa Vorwerk, fabricante de Thermomix.

Conectado o no, el robot resulta imprescindible para ganar tiempo, no pasarse horas y horas en la cocina y conseguir unos platos en su punto. Lo único que no hace es freír. Para eso ya está la air fryer, que también saca Lidl cada cierto tiempo y que ha sacado por estas fechas y ha arraasado.

La ventaja sobre los productos de Thermomix, que tampoco tienen la opción de freír, está clara: una diferencia de precio que da para comprar hasta seis Monsieur Cuisine Plus con lo que te costaría el último modelo de Vorwerk.