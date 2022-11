¿El precio de la cerveza sirve como indicativo del costo de vida en un lugar? Por supuesto, aunque no sea uno de los productos protagonistas en este tipo de comparaciones, al no ser de primera necesidad. No será de primera necesidad pero sus consumidores siempre buscan un precio asequible y justo, porque disfrutar también es necesario.

Según la conocida web Expatistan, una de las bases de datos colaborativas de precios y costo de vida más grandes del mundo, el precio de medio litro de cerveza en Las Palmas de Gran Canaria es de 4,04 euros de media. Han utilizado como muestra estadística restaurantes y bares de diferentes barrios de la ciudad. Esta base de datos asegura que en Santa Cruz de Tenerife la cerveza en los locales es de media un 25% más barata que en la capital grancanaria. Es decir, cuesta 3,03 euros de media. Quizás nos sorprenda las comparaciones con otros lugares españoles. Por ejemplo, en Bilbao la cerveza es un 12% más cara que en Las Palmas de Gran Canaria mientras que en Alicante es un 19% más barata. Todos estos datos son aproximados y hay que tener en cuenta que en ningún momento podemos asegurar que la realidad sea tal; entre más grande sea la muestra estadística, más se aproximarán a la realidad los resultados. ¿Te sorprendería que la cerveza en Berlín fuera un 5% más barata que la capital de Gran Canaria? Pues así lo asegura el sitio web Expatistan. Aunque claro, en París es un 68% más cara. Lo que nos queda claro es que en Gran Canaria no se bebe, en general, la cerveza más barata de España, aunque algunos locales tengan precios sorprendentes, para bien y para mal.