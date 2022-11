Cada día inventan un nuevo producto de limpieza "de diez" que promete acabar de forma rápida y efectiva con la suciedad. Nuevas fórmulas que buscan ser menos perjudiciales para el entorno y mejorar la vida del consumidor. Sin embargo, no muchos podían imaginar que una piedra iba a ser la solución a muchos problemas de este ámbito.

Claro, no es una piedra cualquiera. No recomendamos salir a jardín, coger una y empezar a limpiar con ella el baño. No funciona así. Hablamos de "una especie de roca fabricada con arcilla que aplicada con ayuda de una esponja nos ayuda a limpiar prácticamente cualquier rincón de nuestra casa", según aseguran en Decoesfera.

En el bote que compras viene una esponja que solo hay que humedecer y coger con ella un poco de arcilla. Así, se limpia la zona deseada con un ligero frote, sin hacerlo bruscamente. Después simplemente hay que aclarar la zona con agua. Así de fácil funciona este milagro de la limpieza.

Este producto se puede conseguir en muchos lugares diferentes: desde pequeños comercios locales, es algo bastante más popular de lo que parece, hasta tiendas online como las de Leroy Merlín, que tiene un precio récord de 8,99 euros, o la conocida Amazon.

La maravilla característica que hace a la piedra blanca un producto tan especial es que te permite usarla en cualquier tipo de superficie con la misma eficiencia. Desde una vitrocerámica hasta la junta de unos azulejos; funcionará sobre cualquier cosa. Es una especialista contra la grasa y pule cómodamente sin la necesidad de esforzarse.

Y lo mejor de todo, es una compra perfecta para el medioambiente.