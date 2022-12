Mercadona sigue incorporando novedades a su catálogo. Existen muchos productos del supermercado valenciano que se van sumando a la cesta de la compra y que muchas veces enamoran a los clientes. Mercadona sigue sus planes de expansión en Portugal y ahora ha querido tener un acercamiento con el país luso. Hace unos días el supermercado optó por traer a España productos portugueses muy consumidos en el país vecino y que ahora también están triunfando en nuestro país.

Mercadona se ha convertido en uno de los supermercados que más ha ganado a lo l cuota de mercado con varias estrategias en los últimos años. La comida preparada es una de las más exitosas puestas en marcha en los últimos años. Se trata de alimentos cocinados en los propios supermercados que se pueden comer en el acto. Además, en las grandes ciudades se ha ampliado la frecuencia de las zonas de reparto para abastecer más a los clientes a través de la compra online.

Uno de sus productos más conocidos y consumidos es la cerveza. Bajo la marca Steinburg, Mercadona vende un producto muy socorrido entre la población adulta y la gente adora su relación calidad-precio, que la hace una opción muy elegida entre los amantes de la cerveza debido a su sabor y a un precio tan bajo, comparada con otras bebidas del mercado.

Las redes sociales se han puesto a investigar de dónde procede la famosa Steinburg de Mercadona y han dado con la marca que se esconde detrás de la tan preciada cerveza. Es una conocida cervecera belga denominada Brouwerij Martens. Los usuarios no han dado crédito: "Me parece increíble que una cerveza tan barata pueda ser belga, no me lo creo", apunta un lector.