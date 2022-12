La cadena de supermercados valenciana ofrece un servicio para estas Navidades que no va a dejar a nadie indiferente. Desde hoy hasta el 28 de diciembre Mercadona tendrá en algunas de sus tiendas algo que han pedido mucho sus clientes.

Son muchas personas las que no saben cocinar, no pueden hacerlo o simplemente no les apetece meterse en la cocina durante los festejos navideños. Para estas personas Mercadona tiene ya una solución.

En su sección 'Listo para comer', que existe en 22 tiendas de la cadena valenciana en la provincia de Las Palmas, se podrá encargar platos diferentes platos navideños ya preparados. No es el primer año que organizan este tipo de servicio pero si existirán novedades culinarias durante esta edición.

Como mencionamos anteriormente, para poder optar a estos servicios tendrás que reservar la comida antes del 28 de diciembre, por lo que aún tienes tiempo de sobra pero conviene no esperar al último momento por si acaso.

Dentro del catálogo encontrarás tanto entrantes, como un surtido de canapés con una pinta espectacular, como platos principales, entre los que destacan el pollo de corral relleno, que cuesta 40 euros y lo recomiendan para 4 personas, el medio cochinillo asado por 60 euros, la paletilla de cordero lechal por 20 euros o la carrillada guisada por 15 euros.

Además, dentro de la propia tienda de Mercadona podrás comprar otros productos para complementar estos platos, como un buen vino tinto, unos ricos postres y hasta algunos elementos decorativos para los festejos.

En la propia ciudad de Las Palmas de Gran Canaria puedes encontrar 7 tiendas de Mercadona con el servicio 'Listo para comer', en los que podrás reservar todos estos platos para tus comidas de Navidad o de Año Nuevo.

Recordamos que cadena de supermercados española tiene horarios especiales de Navidad. En Nochebuena y Nochevieja Mercadona abrirá sus puertas a partir de las 9:00 de la mañana y estará abierto hasta las 19:00 de la tarde.