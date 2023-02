No todo el mundo está preparado psicológicamente para llevar a cabo una dieta; en especial, las más restrictivas. Eliminar ciertos nutrientes puede aumentar los cuadros depresivos o los niveles de estrés. Pero hay productos como el chocolate que es uno de los mayores placeres de la vida que, a pesar de su elevada densidad calórica dado su gran porcentaje de grasas, el chocolate es considerado un alimento saludable y beneficioso para la salud: su riqueza en polifenones, flavonoides y catequinas compensan. Siempre, claro está, si su consumo es moderado. De hecho, esos mismos compuestos se han relacionado con beneficios de diversa índole, desde mejoras a nivel cardiovascular hasta beneficios para la salud cerebral.

El Corte Inglés ofrece a su clientela una gran variedad de productos con chocolate, más o menos saludables según su composición, y disponibles en algunos casos en su supermercado y en otros en su tienda gourmet, todos una delicia y con algo especial que hace que merezca la pena probarlos.

Se trata del Sustitutive Batido Cacao Siken, un delicioso batido de chocolate que actúa como sustitutivo de comidas y que está riquísimo, con un sabor y una textura que realmente merece la pena probar, además claro está del hecho de tomarte un espectacular batido de chocolate sin que suponga un problema para tu peso. Actualmente está disponible en El Corte Inglés en un envase de 325 ml, con un precio de 2,80€, aunque con la promoción de la segunda unidad al 50%.

Este batido de chocolate para adelgazar es un producto sustitutivo ideal para seguir una alimentación saludable y equilibrada, especialmente en casos en los que se controla el peso. Resultan interesantes detalles como su marcado sabor a cacao, así como su aporte de fibra, vitaminas y minerales, por lo que es realmente una excelente forma de cuidarte tomando algo que sabes que no entorpecerá tu dieta y te permitirá cuidarte.

Nueve consejos para adelgazar

Consume más vegetales: las verduras tienen mucha fibra, que ayuda a controlar el apetito. Además, las legumbres son una fuente de proteínas de primera calidad.

Elige chocolate negro: no te niegues un capricho, pero aprende a elegir tus dulces. Por ejemplo, el chocolate negro (con un mínimo de 80%) te ayudará a controlar la ansiedad, a la vez que es rico en flavonoides.

Salsa de tomate, mejor casera: las industriales contienen bastante sal y azúcar. Así, podrás pringar la salsa sin remordimientos.

Cambia la mantequilla por el aguacate: es una fruta bastante calórica y saciante, pero mucho más saludable que la mantequilla. No tendrás que renunciar a tus tostadas untadas.

Bebe más agua: beber medio litro de agua 30 minutos antes de cada comida reduce el apetito. Así, ingerirás menos calorías sin darte cuenta.

Consume alimentos con fibra: apunta en tu lista de la compra alimentos como la naranja, la avena o las alcachofas. Consumirlos te hará sentir saciado a la vez que te resultará más fácil ir al baño.

Muévete más: no hace falta que te apuntes al gimnasio. Empieza a cambiar pequeñas rutinas que te hagan quemar más calorías. Por ejemplo, no uses el ascensor.

Presta atención a la comida: apaga la tele para comer. Muchas veces consumimos más calorías porque estamos distraídos, no porque tengamos hambre.

Vigila las cantidades: prueba a servirte la comida en platos más pequeños o intentar servirte en la cocina para no tener la “cazuela a mano”