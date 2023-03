Mercadona ha denunciado en su cuenta de Twitter una nueva estafa de ‘phishing’ que se está realizando en su nombre. Los clientes están recibiendo un correo electrónico de una cuenta que se hace pasar por Mercadona para acceder a su teléfono móvil y robarles los datos.

Las campañas de phishing están a la orden del día. Cada vez recibimos más correos electrónicos o mensajes en nuestro teléfono que nos ofrecen cheques regalo, productos gratis o nos alertan de que nuestro paquete no se ha podido entregar. La finalidad de todos ellos es la misma, engañarnos para que hagamos clic a su enlace y de esta forma los hackers accedan a nuestra cuenta y nos roban los datos.

Caer en una de estas estafas es relativamente fácil, ya que el mensaje suele llegar acompañado con el logo y los colores corporativos de la empresa. La Guardia Civil ha alertado de que en los últimos años este tipo de estafas ha aumentado, por lo que debemos incrementar nuestra seguridad y precaución. Una de las consignas que los expertos en seguridad avisan es que las ofertas no suelen llegar a los correos electrónicos y menos de forma gratuita. La Guardia Civil recomienda eliminar y denunciar este tipo de mensajes.

La estafa que alerta Mercadona

“Has sido elegido para participar en nuestro programa de fidelización GRATIS”, así comienza el correo que ha llegado a los clientes de Mercadona. Es una de las claves de este tipo de estafas: mensajes llamativos que pretenden captar la atención y prometen productos gratis o descuentos increíbles.

En el correo se promete un cheque regalo valorado en 500€ para gastar en los establecimientos de Mercadona. La cadena valenciana ha informado que ellos no entregan tarjetas regalo. “Si has recibido este mensaje no piques y eliminalo. en Mercadona no entregamos tarjetas regalo ¡Cuidado, no caigas en la trampa!”, comentan en su cuenta de Twitter.

⚠️ Si has recibido este mensaje, #NoPiques 🎣 y elimínalo 🗑️, solo quieren aprovecharse de tus datos. En Mercadona NO entregamos tarjetas de regalo. 🚫 ¡Cuidado, no caigas en la trampa! pic.twitter.com/FCA7KWH5Lx — Mercadona (@Mercadona) 15 de septiembre de 2022

Mercadona no ha sido la única entidad que ha alertado de una estafa en su nombre. Incluso personas famosas, como Alberto Chicote, han denunciado una suplantación de identidad en la que utilizan su imagen para robar datos y dinero a través de enlaces en los teléfonos móviles.