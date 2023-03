El restaurante 'All or Nothing Burger', en Las Palmas de Gran Canaria, se ha alzado con el galardón de 'Mejor hamburguesa de Canarias', lo que le ha permitido situarse entre los 15 locales más valorados que ofrecen este plato en España.

La creación, denominada Ess-a-Burger, reúne el compendio de la filosofía que quieren trasladar los propietarios del establecimiento, Tanís Barcala y Loredana Bouzas. Para su elaboración, cuentan con carne importada de vaca rubia gallega, que ha sido madurada atendiendo a las necesidades del local, de ahí, su especial sabor. Además, la hamburguesa también lleva pan Brioche de Juanito Baker, 180 gramos de una carne dry aged de vaca rubia gallega, mouse de crema de queso y jalapeños con sirope de Agave, queso gouda madurado 12 meses, bacon ahumado crujiente, un relish de cebollitas y una salsa de mil islas, que culminan esta deliciosa combinación. En Tenerife Otra hamburguesa que está en auge en el Archipiélago, es la que se puede degustar en Tenerife, en el restaurante Dedos XSur, que también es otro delicia para los sentidos. El local, situado en el Centro Comercial X-Sur, en Adeje, ofrece una gama de hamburguesas llenas de sabor, opciones de brunch y desayuno, vegetariano saludable, opciones para los niños, así como postres muy sabrosos. La mejor hamburguesa con queso de España se come en Gran Canaria En el ámbito nacional, las quince finalistas que competirán en Santiago de Compostela por ser reconocidas como las mejores hamburguesas de España son: 1. Jenkin’s - Gran Vía (Valencia) 2. Temple Smash Burger (Valencia) 3. Dalù Burger (Madrid) 4. Briochef - Paseo de la Florida (Madrid) 5. Burger Food Porn (Sevilla) 6. Caprichos (Oviedo) 7. Kiwi Burger Bar (Cataluña) 8. Tokio Burgers (Bullas, Murcia) 9. The Kitchen 62 (Ibiza) 10. All Or Nothing Burger (Las Palmas de Gran Canaria) 11. El Rincón de Ale (Castilla-La Mancha) 12. Restaurante El Comienzo (Castilla y León) 13. Eatyjet| Gastronomía Nómada (País Vasco) 14. Lume (Galicia) 15. Nolasmoke (Zaragoza)