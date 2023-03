Mercadona es uno de los supermercados más populares en España y una de las razones es por sus novedades que suelen aparecer cada cierto tiempo en sus establecimientos. Los clientes han detectado en las últimas semanas que falta uno de los postres más populares de la empresa de Juan Roig y, al final, ha llegado la mala noticia: Mercadona ha decidido retirar el helado de Oreo.

El supermercado valenciano se encuentra en plena polémica con la subida de precios, que se ha producido en todos los supermercados, y con la rueda de prensa de Juan Roig afirmando que “se han subido los precios una burrada”. El precio de la cesta de la compra se sitúa en el mes de febrero en máximos históricos desde que existen registros, provocado por una situación económica global incierta.

La estrategia de Mercadona de seguir fidelizando clientes pasa por sus grandes novedades en sus productos, sobre todo, aquellos de las marcas Hacendado, Bosque Verde y Deliplus. El supermercado nos tiene acostumbrados al lanzamiento de nuevos productos, pero el problema llega cuando deciden retirar alguno de nuestros artículos favoritos de nuestra cesta de la compra.

Mercadona retira uno de sus postres

Los postres de Mercadona son unos de los mejores valorados del mercado y por ese motivo sorprende tanto la decisión que ha tomado el supermercado. Los clientes más habituales han empezado a notar desde hace algunas semanas que el helado de nata y cacao ya no está a la venta.

Una de las características más famosas de este producto era por su sabor a las conocidas galletas ‘Oreo’. “¿Este helado ya no está disponible? Por más que lo busco ya no lo tenéis. Estaba riquísimo”, ha preguntado un usuario a la cuenta de Twitter de Mercadona que ha contestado de forma rotunda: “Ya no tenemos este helado de cacao y nata en nuestras tiendas”.

¡Hola, Carlo! 🙋🏻‍♂️ Ya no tenemos este helado de nata con cacao a la venta en nuestras tiendas, y no disponemos de más información 😥. No obstante, queremos pasar nota de tu interés a los responsables 😉. ¿Qué es lo que más destacabas del mismo? Gracias por escribirnos ✍🏻. — Mercadona (@Mercadona) 14 de marzo de 2023

Los supermercados están todo el tiempo analizando el mercado y con sus datos deciden retirar o añadir productos a su catálogo. Cuando no encontramos uno de los productos en la estantería puede producirse por tres motivos: no hay stock, ha sido retirado temporalmente o se ha descatalogado definitivamente. De momento, todavía se desconoce qué pasará con el helado de Oreo de Mercadona.