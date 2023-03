¿Quién no tiene una cafetera italiana en su casa, las metálicas grises de toda la vida? Hay personas a las que no les gusta el café que no esté hecho en ese recipiente para preparar una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. La elaboración en las eléctricas no es apta para todo tipo de paladares. Todo va según los gustos de cada uno.

Hay diferentes formas de preparar el café incluso con una misma cafetera. Quienes utilizan el electrodoméstico italiano, lo tienen hecho en muy pocos minutos. Unos lo hacen con la tapa abierta y otros con ella cerrada. Eso sí, para los que quieran más rapidez, las cápsulas de café en las cafeteras eléctricas son la mejor opción. Desvelan el gran secreto de Mercadona: esta es la empresa que se esconde detrás del café de Hacendado La Organización de Consumidores de España (OCU) se acaba de pronunciar sobre si es mejor hacer el café con la tapa abierta o cerrada. En un artículo publicado el pasado 16 de marzo, explica que en la cafetera italiana "la producción del café se basa en un juego de presiones en el que la tapa no tiene ningún papel. Su única función es la de evitar salpicaduras del café caliente por lo que, de cara a la elaboración del café, resulta indiferente tener la tapa abierta o cerrada. La OCU aconseja que "el café en la parte superior no llegue a hervir para evitar el sabor a requemado". Para conseguirlo, prosigue la Organización de Consumidores, "hay que reducir a fuego medio una vez que el café empieza a subir y conviene mantener la tapa abierta para ver cuando llega ese momento durante el proceso". Si se controla la intensidad del fuego, normalmente no se producirán salpicaduras, ya que no hay hervor. No obstante, la OCU recomienda ponerse una manopla de cocina para sujetar la tapa. La OCU elige el mejor café molido de supermercado y hay una gran sorpresa Trucos para un café perfecto con la cafetera italiana Para obtener "un café realmente perfecto" la OCU insta a seguir estos sencillos consejos: Aunque puedes llenar la cafetera con agua fría, es mejor llenarla con agua ya caliente a punto de hervir . De esta manera, acortas el tiempo que la cafetera está al fuego y reduces el riesgo de que se queme el café .

. De esta manera, acortas el tiempo que la cafetera está al fuego y . No aplastes el café en el filtro porque, si está muy apelmazado, es más difícil que pase el agua . Solo hace falta nivelarlo con el borde de la cuchara.

porque, si está muy apelmazado, . Solo hace falta nivelarlo con el borde de la cuchara. Inicialmente, pon la cafetera a fuego alto para que el agua se caliente rápido y baja a fuego medio cuando empiece a salir el café por arriba.

para que el agua se caliente rápido y por arriba. Evita que el café en el depósito superior hierva , ya que esto provocará sabor a quemado en el café.

, ya que esto provocará sabor a quemado en el café. Una vez que tengas elaborado el café y hayas apagado el fuego, hay que removerlo con suavidad para homogeneizar la infusión pues el primer café que se produce suele ser más concentrado que la parte final. ¿Cómo pueden afectar el café y el té a las personas mayores que sufren sobrepeso? Contar con un buen café molido es importante para obtener un resultado de elaboración óptimo.