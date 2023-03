Si hay algo que deben tener claro las personas que comienzan una dieta es que hay algunos conceptos que son innegociables: disciplina, ingesta restrictiva de calorías, alimentación saludable y equilibrada, beber dos litros de agua y hacer deporte, por ejemplo. Además, la rutina alimentaria debe basarse en verduras, frutas y pescado, e incluir legumbres y carnes magras.

Por lo tanto, también deben estar bien identificados aquellos alimentos que no son recomendables como azúcares, carnes rojas, bebidas alcohólicas, etcétera. Todo queda muy bien en la teoría, pero es cierto que en muchas ocasiones se intenta encontrar un alimento que contenga propiedades extra, beneficiosas para la salud y que ayude a reducir tiempos en la búsqueda del adelgazamiento.

Múltiples propiedades

Uno de estos productos es, sin duda, el té matcha, un polvo orgánico que se puede encontrar en Mercadona y que se caracteriza por ser un potente antioxidante, que acelera el metabolismo y nutre energéticamente. La principal diferencia entre otras infusiones y el té macha, es que este último se prepara con polvos y no a patir de hojas. En el caso del té macha, las hojas se cultivan artesanalmente y, mediante trituración, se obtiene un polvo muy rico en minerales. Estas hojas son cocidas al vapor -para que no se oxiden-, se dejan secar y se trituran, para que no pierdan sus propiedades.

El té matcha tiene su origen en Japón y ha ganado mucha popularidad en todo el mundo por sus conocidos beneficios para la salud: gran cantidad de antioxidantes, mejora el funcionamiento metabólico, así como ser ideal para quemar grasas; tener beneficios para la salud del corazón y reducir los niveles de colesterol y los triglicéridos, entre otros. Precisamente su efecto a la hora de perder peso, hizo que el té macha fuera incluido en las dietas detox, lo que ha dado mucha fama a ewste producto.