La llegada de cualquier producto nuevo a Mercadona siempre es una buena noticia para todos los consumidores, llegando incluso a hacerse muy conocidos en redes sociales. No obstante, no siempre es para bien. Como todo es relativo, a veces, las novedades no son todo lo positivo que se espera.

La nueva máscara de pestañas de Mercadona que se va a agotar Como suele suceder, para que lleguen productos nuevos, hay que retirar otros, ya que el espacio en los estantes es limitado. Todos estos cambios, también se dan a conocer con frecuencia a través de las diferentes plataformas de redes. Las personas que hacen la compra con frecuencia en Mercadona son los primeros en consultar a través de publicaciones por qué ya no están disponibles determinados artículos. Sin embargo, la respuesta normalmente vienen a confirmar que han sido retirados, para tristeza de aquellos que los tenían entre sus imprescindibles. Sólo una bebida Precisamente, la popular cadena de supermercados confirmó que ha retirado seis productos y son los siguientes: - Gyozas de pollo: la versión europea de estas empanadillas japonesas, habían sido una de las más demandadas por los consumidores y llevaban en tienda algo más de un año. Habían pasado de ser un primer plato, par ser consumido como acompañante, por ejemplo, del pollo. Además, eran un producto con unos valores nutricionales interesantes, ya que cada 100 gramos tenían un aporte calórico de 165 calorías. Otra ventaja era que se podía cocinar tanto al vapor, a la sartén o al microondas y estaban listas en diez minutos. - Tomate tamizado: aquellos que demandaban una alternativa al tomate frito, tenían en esta elaboración la respuesta perfecta. Su principal diferencia, es que tenía una textura más densa, lo que lo hacía especialmente idóneo como base para pizza o para la pasta. - Macarrones de trigo sarraceno: su retirada ha sido una mala noticia para las personas celiacas, ya que no contenían gluten. También lo echarán de menos, las personas que se encuentren a dieta, porque ofrecía un aporte proteínico de alta calidad. - Té de melocotón cero: es la única bebida que es incluye en esta lista. No contenía azúcar, por lo que resultaba ideal para cuidar la línea. - Galletas de chocolate y cacahuete: resultaron ser todo un éxito cuando se incorporaron a los estantes de los establecimientos de Mercadona. Era una galleta muy parecida a las tradicionales americanas con una capa crujiente formada a base de trocitos de cacahuete bañados en chocolate. - Baño de color para el pelo: iban desde colores morenos hasta pelirrojos pasando por rubios. Sin amoniaco y con una mezcla de aceites de argán, bambú y macadamia, eran especialmente buenos para aportar brillo y nutrición al cabello.