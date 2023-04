El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, y para muchos, es el combustible que les permite empezar el día con energía. Son muchas las personas que aseguran que “sin mi dosis de café, no soy persona”. Y por esto, uno de sus ritos diarios para 'despegar la legaña' es tomarse una buena taza de café recién hecho.

Una costumbre que no es fácil, en ocasiones llevar a cabo porque no es fácil encontrar una la dosis idónea de café cuando la necesitamos, ya sea porque no hay una cafetería cerca o porque estamos fuera de casa. Por suerte, Lidl ha lanzado una opción interesante para aquellos que quieren disfrutar de un buen café en cualquier lugar y momento.

Lidl ha lanzado una opción interesante para aquellos que quieren disfrutar de un buen café en cualquier lugar y momento

La cadena de supermercados alemana ha presentado su nueva cafetera portátil con filtro reutilizable Una opción asequible y práctica para todos los amantes del café. Lo más destacado de esta cafetera es su portabilidad, ya que es fácil de llevar contigo a donde quieras y no requiere electricidad. Además, su precio de 14,99 euros, algo que la hace mucho más atractiva para aquellos que quieran ahorrar en su presupuesto de café, sin perder con ello su calidad.

Un pequeño electrodoméstico que se puede comprar 'online' o en tu tienda Lidl más cercana. Esta cafetera es una opción muy interesante para aquellos que buscan una forma conveniente y económica de disfrutar de su café favorito en cualquier lugar. Apreciar un momento de 'relax' con una buena taza de esta bebida, que da energía para seguir adelante en la rutina diaria.

Así que si eres un amante del café, ¡asegúrate de echarle un vistazo a esta nueva cafetera portátil de Lidl! Que ofrece la posibilidad de alegrarse el día con nuestro propio café. Sin preocuparnos de que no sea de la mejor calidad, pues podemos llevarla con nosotros a cualquier lado.

Al hablar del uso de esta cafetera portátil de Lidl, es importante destacar su sencillez y practicidad. Simplemente tienes que colocar el café molido sobre el filtro de acero inoxidable y verter agua caliente en el recipiente para obtener el café recién hecho que tanto te gusta. Para hacer café es imprescindible contar con agua caliente, pero para esta cafetera no es ningún problema, pues es capaz de guardarla en el termo a altas temperaturas.

Además, la cafetera de Lidl cuenta con un molinillo integrado que permite moler granos de café frescos en el momento y disfrutar de un sabor aún más auténtico. Y en cuanto a su limpieza, su fabricación de acero inoxidable hace que sea muy fácil de limpiar y mantener.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, la cafetera portátil de Lidl cuenta con una tapa, vaso de llenado, retenedor de granos de café, molinillo de cerámica con molido regulable, filtro metálico permanente y un vaso para disfrutar de tu café. Tiene una capacidad de alrededor de 0,45 litros y un peso de solo 505 gramos, lo que la hace perfecta para llevar contigo en tus actividades al aire libre, como senderismo, o incluso al trabajo. En resumen, esta cafetera portátil de Lidl es una opción muy práctica y conveniente para los amantes del café que buscan una manera fácil y económica de disfrutar de su bebida favorita en cualquier lugar.