El pescado azul es uno de esos alimentos incluidos en toda dieta saludable que se precie, con la ventaja de que es exquisito al sabor. En los meses de primavera y verano, su consumo aumenta considerablemente, lo que hace que los restaurantes se vean en la obligación de aumentar sus pedidos a las pescaderías, ante el crecimiento de la demanda.

Sin embargo, aunque es uno de los pescados que tienen más propiedades beneficiosas para la salud, también puede ser 'un regalo envenenado': el Anisakis. Un parásito sobre el que ya ha advertido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Tal y como ha comunicado desde la OCU, la elaboración de diferentes informes sobre distintos tipos de pescados y cefalópodos ha confirmado que este parásito se encuentra más presente de lo que se puede pensar en los alimentos que proceden del mar, indicando que hasta un 36% del pescado consumido lo contiene.

Ojo con la merluza

Es el Mar Cantábrico, la región de procedencia en la que mayor riesgo se tiene de que su pescado tenga Anisakis, de hecho, el índice de contaminación de la merluza cantábrica está en el top tres las que más casos se registran, puesto que tiene un 96% de contaminación. El siguiente pescado más contaminado es la caballa (87%) y el jurel (67%), atendiendo a los datos de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria.

¿Qué es exactamente el Anisakis?

El Anisakis es un parásito que normalmente se encuentra en alimentos como el pescado o cefalópodos -calamares, pulpos, sepias, etcétera-. Para los humanos, su consume produce alteraciones digestivas, que tienen el nombre de anisakiasis, y alergias que en algunas ocasiones pueden ser graves.

La única forma de sufrir sus efectos es si se come pescado o cefalópodos parasitados crudos o que no hayan sido cocinados suficientemente como para matar el parásito, por lo que manteniendo las precauciones idóneas, no debería a haber peligro.

¿Cómo se puede evitar?

La medida preventiva fundamental que se debe seguir tanto si se compra en una pescadería como si se pesca directamente -en los restaurantes no es algo controlable- no es otra cosa sino congelar el pescado a -20º durante el menos cinco días. Hay que fijarse bien si el congelador en el que se somete a este procecidimiento tiene marcados tres estrellas de capacidad de congelación, ya que si es de menos, la recomendación es comprar el pescado congelado.

Si no se hubiera llevado a cabo la congelación, se hace necesario someterlo a cocción superior a 70º (o salarlo durante 15 días); métodos los cuales que se pueden utilizar en el caso de que el pescado haya sido congelado con anterioridad. Y es que el número de intoxicaciones por Anisakis es realmente alto, teniendo en cuenta que en España se registran unas 9.000 al año, por lo que cualquier precaución se hace poca.