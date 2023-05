El café es una de las bebidas más populares en todo el mundo. Aunque son muchos los que prefieren tomar una taza de café preparado en la cafetería de un bar, también existen muchas opciones para hacerlo en casa. Soluble, en cápsula o cafetera italiana son las formas más habituales de prepararlo en casa, aunque los más tradicionales insisten que la cafetera italiana es la forma correcta de probar un verdadero café.

Existe toda una tradición cafetera y, cómo no, también existen muchos trucos para preparar un café delicioso sin la necesidad de acudir a un bar. Para muchos se trata de la gasolina mañanera y no se despiertan realmente hasta que no toman una taza de esta popular bebida. La cafeína es uno de sus principales componentes, ya que ayuda a estimular el cuerpo y la mente, aunque hay que tener mucho cuidado porque también puede causar adicción.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha explicado la mejor forma de preparar un café perfecto en casa y con cafetera italiana. A pesar de que en los últimos años se ha producido un auge en las cafeteras de cápsulas, las italianas siguen siendo las preferidas de una gran parte de la población y su vida útil puede durar años, muchos más que los artículos de cápsulas.

El truco para hacer el mejor café

A primera vista parece que solo hay una forma de preparar café con la cafetera italiana, hay varias formas que podemos hacer para que la bebida nos salga con más sabor. El primero de ellos y que destacan desde la OCU es prepararlo con los granos recién molidos, aunque muchas veces no sea la opción más cómoda ni rápida. También hay que tener en cuenta que es muy importante controlar que no se queme, porque sino el líquido no tendrá un buen sabor.

Una de las mayores dudas que suelen surgir a la hora de preparar un café es si hay que dejar la tapa abierta o cerrada. Desde la OCU destacan que la tapa de las cafeteras italianas están puestas para evitar que las salpicaduras de café puedan quemarnos y que no se manche todo y que el proceso se basa en un juego de presiones, por lo que no tiene ningún efecto en el sabor del café.

Ahora bien, los baristas indican que las elevadas temperaturas que pueden alcanzar las cafeteras italianas pueden llegar a quemar el café por lo que es importante controlar su temperatura. Una de las formas más sencillas de hacerlo es ver como sale el líquido desde el conducto y de esta manera poder controlar la temperatura desde la hornilla. Eso sí, hay que estar muy pendiente de su proceso y bajar la tapa antes de que suba del todo porque sino podría salpicar todo.

Otros trucos para un buen café

Siguiendo con la temperatura, otras recomendaciones indican que lo mejor es hacer el café a fuego medio y una vez empiece a subir bajarlo a fuego lento. De esta manera evitaremos que se queme y que coja un sabor más amargo. Otro paso importante es llenar la cafetera con agua mineral hasta justo la válvula para que no sobresalga ni para quedarse cortos. Por último, es importante remover el líquido para que se mezcle bien el café.