La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en España suele sacar a la luz cada cierto tiempo estudios de algunos productos para que los consumidores sepan cuál de ellos es más sano y en qué supermercado comprarlo. Uno de ellos se ha centrado en analizar que ‘snacks’ son los más saludables, pero el resultado ha sacado a relucir otra obviedad, el 61% de los productos se han considerado nada saludables.

Muchas veces la comida entre horas es la que provoca que nos saltemos la dieta y que añadamos más calorías de las necesarias. Esto ocurre, sobre todo, cuando consumimos aperitivos para matar el hambre pero que terminan siendo perjudiciales para nuestra salud. En los supermercados podemos encontrar una gran variedad, desde fritos, nachos o incluso algunos productos considerados como saludables, pero que en realidad no lo son.

El estudio, que ha revelado la OCU en el que se han analizado 202 productos de diferentes cadenas de alimentación, concluye que el 78% de los productos reciben una nota inferior de 40 puntos (en una escala del 0 al 100) y que muchos de ellos tienen una valoración D o E en el sistema Nutriscore. Tal ha sido el resultado que la propia organización habla de alimentos “menos malos”.

Los aperitivos “menos malos” de los supermercados

Lo primero que quieren aclarar los expertos es que los aperitivos salados no deben introducirse de forma habitual en la dieta. La mayoría de ellos llevan demasiadas grasas saturadas, aditivos o conservantes que resultan malos para la salud. En realidad no pasa nada por comer de forma excepcional alguno de estos productos, pero se recomienda no superar la ración de 30 gramos. Para picar entre horas, lo ideal es comer frutos secos.

La OCU ha separado los ‘snacks’ en varias secciones: fritos, con formas (pelotazos, estrellas, etc.), ganchitos, ‘healthy’, nachos y otros. De los 202 productos analizados, tan solo 5 han superado valores superiores a 80 y en el Nutriscore solo aparecen 2 productos con una valoración de A.

Los cinco aperitivos mejor valorados por la OCU: