El aguacate, ese versátil tesoro culinario, se ha convertido en un imprescindible en la lista de compras de muchos hogares, no solo por su sabor delicioso, sino también por su alto valor nutricional. Este alimento, que se ha ganado un lugar privilegiado en una amplia variedad de recetas, se destaca no solo por su capacidad para elevar el sabor de los platillos, sino también por sus beneficios para la salud. ¿Quién no ha caído rendido ante la seductora mezcla de sabores en un guacamole con nachos?

Sin embargo, aunque su exquisito sabor es innegable, el aguacate a menudo nos reta con su apariencia engañosa. La textura rugosa y poco atractiva de su piel dificulta saber cuándo alcanza su punto óptimo de maduración. Esto lo convierte en uno de los alimentos más manipulados en los mercados, ya que la técnica comúnmente utilizada para evaluar su estado es la presión manual. Para resolver este enigma de madurez y disfrutar de aguacates en su apogeo, los amantes de la cocina cuentan con un ingenioso truco que permite madurar esta fruta en tan solo 10 minutos. ¡Y es más sencillo de lo que parece! La clave radica en identificar el color preciso que indica la madurez perfecta del aguacate, ya que esta fruta tiene un margen estrecho entre estar cruda y exceder su punto ideal. El matiz deseado es un verde amarillento, un signo inequívoco de que el aguacate está listo para ser disfrutado al máximo. El método infalible ¿Y cómo lograr este proceso de maduración en tiempo récord? Aquí van dos opciones infalibles: Opción 1: Horno Sin necesidad de retirar la piel, envuelve el aguacate en papel de aluminio. Coloca el aguacate envuelto en papel de aluminio en un horno precalentado a unos 100ºC durante 10 minutos. Luego, retira el aguacate del horno y déjalo enfriar a temperatura ambiente. Opción 2: Microondas Utiliza un tenedor para pinchar ligeramente el aguacate. Envuelve el aguacate en papel film. Calienta el aguacate envuelto en el microondas a máxima potencia durante aproximadamente 30 segundos. Deja que el aguacate se enfríe a temperatura ambiente antes de disfrutarlo. Además, existe un truco adicional que, aunque requiere más tiempo, puede resultar igual de efectivo: Coloca el aguacate en una bolsa de papel junto a plátanos y manzanas. El etileno que liberan estas frutas colaborará en el proceso de maduración del aguacate. Con estos ingeniosos consejos culinarios en tu arsenal, no tendrás excusa para no disfrutar de aguacates en su punto perfecto en todas tus comidas. Ahora, podrás dar rienda suelta a tu creatividad gastronómica y llevar tus platillos al siguiente nivel, gracias a este pequeño pero poderoso aliado culinario.