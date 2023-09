Es normal que, por culpa de la inflación, cada vez que vayas a comprar al supermercado sientas que te estás gastando mucho dinero por una cantidad de comida menor a la que solías comprar años atrás. Y no solamente pasa con los alimentos: hay productos básicos como los de limpieza que empiezan a tener los precios por las nubes.

Además, no solo han subido los precios de los productos sino que cada vez es más común el echar de menos ciertas marcas o alimentos de las estanterías de los supermercados. No es casualidad, muchas industrias están sufriendo y se ven obligadas a reducir la producción. Es por ello, que no encuentras todo aquello que necesitas para tu hogar.

No solamente hay productos en menor cantidad, también hay alimentos básicos que están en peligro: sobre todo los productos dependientes de la ganadería española. La leche, por ejemplo, un producto esencial en nuestras casas, está empezando a echarse de menos en ciertas cadenas de supermercados.

La subida de los costes de producción está convirtiendo la vida laboral de los ganaderos en un calvario y esto merma notablemente la producción final del sector. A día de hoy está siendo Francia la que nos está exportando leche para frenar el desabastecimiento.

Los ganaderos denuncian la situación

Los propios ganaderos españoles llevan muchos años quejándose de la viabilidad del sector, argumentando que son muchos los que cada año abandonan la profesión por la paupérrima situación laboral que viven.

Muchos profesionales denuncian que ha aumentado el triple lo que les cuesta alimentar a las vacas con respecto a 2021. Esta situación es insostenible para la mayoría y llevan ya tiempo luchando para intentar cambiar el contexto.

La falta de leche y otros productos básicos está llevando a que muchos empresarios tomen medidas que no gustan a nadie. Poco a poco esto está pasando factura a todas las familias españolas.