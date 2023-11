La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta crucial respecto a una conocida marca de sopa soluble que se vende en supermercados españoles. Se ha descubierto la presencia de alérgenos no declarados, específicamente mostaza, en la sopa jardinera de la marca Auchan. Este ingrediente no ha sido incluido en el etiquetado nutricional, lo que plantea un riesgo significativo para aquellos consumidores susceptibles a reacciones alérgicas o intolerancias alimentarias.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta crucial respecto a una conocida marca de sopa soluble que se vende en supermercados españoles.

La AESAN, perteneciente al ministerio de Consumo y Sanidad, advierte sobre la importancia de esta situación, ya que aquellos que son alérgicos a la mostaza podrían ingerir el producto sin ser conscientes de la presencia de este alérgeno no declarado. Se recomienda encarecidamente a las personas con alergia a la mostaza que eviten consumir esta sopa específica, aunque se asegura que el producto no representa ningún riesgo para el resto de la población.

El producto afectado se presenta en envases con dos sobres de 80 gramos cada uno, identificados por el número de lote '0810D3' y una fecha de consumo preferente en abril de 2025. La alerta se ha difundido gracias al Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Es esencial que los consumidores estén al tanto de esta situación y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad alimentaria.

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a la mostaza: presencia de mostaza no declarada en sopa jardinera.

📌https://t.co/HRmhtWsYL9 pic.twitter.com/vINdottbLF — AESAN (@AESAN_gob_es) 3 de noviembre de 2023

Un alimento poco recomendable

Las sopas de sobre plantean un dilema nutricional, según advierte Laura Llorente, nutricionista del Centro de Nutrición Aleris. Aunque llevan el nombre de un plato tradicional, distan considerablemente de su versión casera y, por ende, "no son recomendables, y la gente debería evitarlas". Llorente destaca que estas sopas, junto con productos similares como Yatekomo, esencialmente consisten en agua con un potenciador de sabor y una cantidad significativa de sal. La nutricionista subraya que bajo ninguna circunstancia las recomendaría, aunque reconoce cierta validez en algunos caldos envasados en brick.

Las sopas de sobre plantean un dilema nutricional, según advierte Laura Llorente, nutricionista del Centro de Nutrición Aleris

El componente principal en estas sopas es la pasta alimenticia, siendo la pasta blanca el tipo más común. Llorente aconseja optar por pastas integrales para reducir el índice glucémico. Sin embargo, el verdadero problema radica en los ingredientes que ocupan el segundo y tercer lugar en la lista: la sal y el glutamato monosódico, factores que fundamentan la desaconsejada consumición de estas sopas de sobre.

Una investigación de la revista Consumer revela que en las sopas de pollo, ave y ternera, el ingrediente predominante no es la carne, sino la pasta, con porcentajes que oscilan entre el 69 % y el 76 %. No obstante, la revista sugiere que no se puede tachar de engaño al consumidor, ya que un caldo casero también contendría una mínima cantidad de carne residual después de cocinarlo.

Consumer también señala la presencia de grasas, utilizadas para mejorar el sabor y la textura, y la cantidad notable de sal, alrededor de 2 gramos por ración. En resumen, la nutricionista y la investigación subrayan la necesidad de abogar por opciones más saludables y conscientes en lugar de depender de las sopas de sobre y productos similares en el mercado.

La nutrición y la investigación subrayan la necesidad de abogar por opciones más saludables y conscientes en lugar de depender de las sopas de sobre

¿Es aconsejable su uso frecuente?

El uso constante de sopas de sobre no es especialmente recomendable desde el punto de vista nutricional. Estas sopas a menudo contienen altas cantidades de sal, glutamato monosódico y otros aditivos, además de tener una proporción considerable de pasta blanca como ingrediente principal. Consumir estas sopas regularmente puede contribuir a una ingesta excesiva de sodio, lo que se asocia con problemas de salud como la hipertensión.

Además, la calidad nutricional de las sopas de sobre suele ser inferior a la de las versiones caseras o incluso a algunas opciones envasadas en brick. Estas últimas a menudo contienen menos aditivos y ofrecen una variedad de nutrientes beneficiosos.

Si bien las sopas de sobre pueden ser convenientes en ciertos momentos, es aconsejable diversificar la dieta y optar por alimentos frescos y menos procesados siempre que sea posible. Incorporar caldos caseros, sopas envasadas de calidad o preparaciones más naturales puede ser una alternativa más saludable y equilibrada a largo plazo.

La calidad nutricional de las sopas de sobre suele ser inferior a la de las versiones caseras o incluso a algunas opciones envasadas en brick

Como con cualquier aspecto de la dieta, la moderación y la variedad son clave. Si disfrutas de las sopas de sobre ocasionalmente, no hay problema, pero depender constantemente de ellas podría afectar negativamente tu salud a largo plazo.