Estamos acostumbrados a ver en redes sociales novedades y nuevos productos que lanzan los supermercados. Cuidarse cada vez es más común y son muchos los influencers que generan contenido para ayudar a los usuarios a llevar una dieta saludable. Mfitmarino, acostumbrado a descubrir productos sanos para sus seguidores, ha desvelado en su cuenta de Instagram cuál es la mejor salsa de tomate paras las comidas.

Esta es la famosa salsa de tomate "fit" que se vende en Carrefour

Como indica, Mfitmatino, Carrefour tiene una de las mejores salsas de tomate para la pasta y que es adecuada para todos aquellos que quieran comer de una forma saludable y bajar de peso. Esta salsa solo tiene 70kcal y se vende a un precio asequible. Como indica Mfitmarino en su post, "la clave esta en poder disfrutar de cada una de tus comidas sabiendo adaptar las macros a tu objetivo", por lo que anima a sus seguidores a no renunciar a la comida con sabor y "alegre".

La salsa 'La Parmesana' de Gallo ayuda a comer toda esa variedad de pastas como los macarrones, arroz, espaguetis con un mejor sabor, dejando de pensar cuánto empeorará nuestro físico. Lo que convierte a esta salsa de tomate en una opción "BRUTAL" para tus comidas.

Algunos usuarios no opinan lo mismo sobre esta salsa

Muchos de los seguidores de Mfitmarino reaccionan a sus consejos y a este post con comentarios no tan agradables y contrarios a la visión que, por ejemplo, él tiene de esta salsa de Carrefour. Comparten algún que otro comentario como este de uno de sus seguidores, que dice lo siguiente: "Me parece un producto sin atractivo nutricional, mucho mejor hacerte tú mismo una salsita en casa. Aunque para un apuro no está mal".