Yogur: ¿caducado o no? Descubre la verdad sobre su fecha de 'caducidad'

Eternos olvidados en el fondo de la nevera, están cargados de bacterias 'buenas' que son las responsables de que la leche fermente y se pueda obtener el yogur. Se puede utilizar cualquier leche en su fabricación -cabra, oveja, vaca o con leches mezcladas-, pero la mayor parte de los yogures están fabricados con leche de vaca. Cuando los descubrimos en las profundidades de la nevera siempre surge la misma pregunta: "¿me puedo comer un yogur caducado?, ¿moriré entre terribles dolores abdominales si lo como?, o ¿habrá evolucionado nuestra especie, le habremos ganado la batalla a las bacterias y, por eso, puedo comer yogures caducados?". La respuesta corta a todas estas dudas es que los yogures no caducan.

El yogur es tan antiguo que se cree que su consumo es anterior a la agricultura. Originario de Turquía, este producto lácteo surgió gracias a que los antiguos pueblos nómadas transportaban la leche fresca en zurrones de piel de cabra, lo que favorecía la proliferación de bacterias. Estas bolsas de cuero se rellenaban una y otra vez de leche fresca que se volvía a coagular, es decir, a convertir en yogur.

¿Por qué no caducan los yogures?

El yogur es un producto muy ácido y esto es lo que impide que se desarrollen determinados microorganismos que puedan dañar nuestra salud. A esto hay que añadir que los yogures se elaboran con leche pasteurizada y, por lo tanto, es todavía más difícil que puedan desarrollarse esos patógenos. No obstante, hay que aclarar que los yogures no son eternos, pues terminarán perdiendo sus propiedades y hasta estropeándose.

¿Cuál es el plazo que hay para comerse un yogur pasado de fecha? La respuesta a esta pregunta es que depende. Depende de si los yogures se han conservado en frío -no nos los hemos dejado olvidados en el maletero del coche durante horas o encima de la mesa de la cocina- y, también, del tipo de yogur. No es lo mismo un yogur griego, uno de sabores y otro con trozos de frutas. Estos últimos tienden a estropearse antes.

Fecha de consumo preferente

Ya tenemos claro que los yogures no caducan, pero ¿por qué llevan una fecha estampada en la tapa? Esa fecha no es de caducidad, lo que indica es la fecha de consumo preferente, es decir, el fabricante recomienda consumir su producto dentro de unos plazos determinados para que este no pierda sus propiedades.

La obligación que establecía que los yogures debían llevar fecha de caducidad de 28 días después de su salida de fábrica se modificó en 2014. ¿Por qué?, porque la acidez del propio yogur y su conservación en frío impiden que se estropee, es decir, que pasados esos 28 días que establecía la ley, la gente tiraba los yogures aunque estos fueran aptos para el consumo. Tras el cambio de normativa el fabricante indica la fecha de consumo preferente, que es de unos 35 días. Transcurridos esos 35 días, el yogur se puede consumir, pero puede que haya perdido sus propiedades.

¿Cómo se puede saber si un yogur está malo? Si tiene más suero de lo habitual, es normal y se puede consumir sin problema, pero si abres el yogur y desprende mal olor, hay moho o cualquier otro bicho danzando por él... ¡Tíralo a la basura!