Ni WhatsApp ni Telegram: esta es la nueva aplicación de mensajería que cambiará todas las reglas

Apagones, bloqueos y una vigilancia cada vez más intrusiva han puesto en jaque a la mensajería tal y como la conocemos. Entre cifrados prometidos y copias en la nube, crece el interés por soluciones que prioricen la resiliencia y reduzcan la huella de datos al mínimo.

Aquí va una alternativa que no juega a ser otra de lo mismo, sino a cambiar las reglas del juego.

Olvídate del “escribiendo… en línea… visto por última vez”. La app de la que todo el mundo empieza a hablar se llama Briar y su misión es simple y radical: seguir funcionando aunque Internet se caiga o te lo corten, protegiendo tu privacidad incluso mejor que los grandes del sector.

¿Qué es?

Briar es una aplicación de mensajería segura y descentralizada. No depende de servidores ni de números de teléfono. Todo pasa directamente entre tú y tus contactos y va cifrado de extremo a extremo.

Si hay Internet, se conecta a través de la red Tor, ocultando quién habla con quién. Si no hay Internet, puede sincronizar por Bluetooth o Wi-Fi directo entre móviles cercanos. Resultado: conversaciones que no se caen cuando se cae la red y metadatos mínimos.

Cómo funciona

Sin servidores : no hay una nube central que almacene tus mensajes.

: no hay una nube central que almacene tus mensajes. Sin número : no necesitas dar tu teléfono; para añadir a alguien, lo más seguro es escaneando un QR en persona .

: no necesitas dar tu teléfono; para añadir a alguien, lo más seguro es . Vías de conexión : Tor (cuando hay red), o Bluetooth/Wi-Fi directo (cuando no la hay).

: Tor (cuando hay red), o Bluetooth/Wi-Fi directo (cuando no la hay). Todo local : los mensajes se guardan cifrados en tu dispositivo . Si pierdes el móvil sin copia, pierdes el historial.

: los mensajes se guardan . Si pierdes el móvil sin copia, pierdes el historial. Modos de conversación: chat 1:1, grupos privados, foros y hasta un micro-blog entre tus contactos.

¿Para quién es?

Para quien valora la privacidad real y la resiliencia: periodistas, cooperantes, activistas, personal de emergencias, o cualquiera que quiera mensajería sin rastros.

También es útil en conciertos, manifestaciones o apagones: si tus contactos están cerca, los mensajes pasan de móvil a móvil.

Lo bueno y lo no tan bueno

Briar apuesta por la privacidad por diseño, minimizando la exposición de tus datos y de tu agenda. Además puede funcionar sin Internet gracias a conexiones directas por Bluetooth o Wi-Fi y esquiva bloqueos y censura al enrutar por Tor.

Al ser código abierto, cualquiera puede auditarlo. A cambio, no siempre resulta “instantáneo” cuando usa enlaces directos entre móviles.

Un (posible) problema es que no tiene copia en la nube, así que si pierdes el teléfono pierdes el historial.

Por otra parte, se necesita que tus contactos también usen la app para aprovecharla de verdad.

Quizás lo peor para muchos es que, por el momento, su ecosistema está centrado en Android. Existe Briar Desktop con funciones más limitadas y no hay iOS de forma general por restricciones del sistema.

Frente a sus competidores

WhatsApp/Telegram priorizan comodidad y alcance : copias en la nube, sincronización en varios dispositivos, backups… con distintos modelos de seguridad.

priorizan : copias en la nube, sincronización en varios dispositivos, backups… con distintos modelos de seguridad. Signal es referencia en cifrado y privacidad, pero sigue usando servidores y números (aunque reduce metadatos).

es referencia en cifrado y privacidad, pero y números (aunque reduce metadatos). Briar prescinde de servidores y números. Pierde comodidad (sin copias, sin multi-dispositivo maduro), pero gana en resistencia a cortes y vigilancia.

Cómo empezar

Instala Briar desde su repositorio oficial (o tienda de apps reconocida). Crea tu perfil sin número de teléfono. Añade contactos en persona escaneando el QR (la opción más segura). Activa Tor por defecto y, si lo necesitas, prueba el modo Bluetooth/Wi-Fi para entornos sin Internet. Recuerda: si cambias de móvil, exporta tus datos antes. No hay nube que te los devuelva.

Briar no pretende reemplazar tus grupos del colegio o los stickers de tu familia. Su propuesta es otra, que tus mensajes lleguen y sigan siendo privados aunque todo lo demás falle.

En un momento en que la conversación digital es cada vez más frágil y vigilada, su modelo sin servidores ni números y con rutas alternativas cambia las reglas. Precisamente lo que muchos estaban esperando.