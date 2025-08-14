Una influencer experta en recetas revela su helado más saludable para este verano: solo necesita tres ingredientes

Los helados son un alimento recurrente y poco saludable en verano, que es la época en la que más se consume este producto. En cambio, es irresistible no caer en la tentación de comerte uno.

En los supermercados hay una gran variedad de estos productos, el problema es que están elaborados con una gran cantidad de grasas, azúcares y conservantes. Es por ese motivo por el cual se recomiendo consumirlos puntualmente.

Ahora existen multitud de helados saludables para saciar el apetito y lo mejor es que se pueden elaborar en casa y con pocos y saludables ingredientes.

El helado perfecto para combatir el calor

En redes sociales se pueden encontrar una infinita variedad de recetas de helados saludables. Muchas de estas propuestas se basan en helados elaborados 100% con fruta y sin ningún tipo de aditivos.

Sin embargo, hay muchas personas que cuando van a consumir helados buscan una opción más clásica dentro de lo sano. Esto se debe a que no saben que es posible una opción sana de los helados más tradicionales.

Además, si elaboras este dulce veraniego en casa te asegurarás que los ingredientes que llevan son beneficiosos para la salud y el bienestar.

Asimismo, te saldrán más económicos porque te saldrá una gran cantidad y en los supermercados este alimento tiene un precio bastante disparado dependiendo la marca que se busque consumir.

Adzubenam Villullas

¿Cómo preparar el helado Magnum saludable?

Una de las opciones más buscadas por los consumidores para refrescarse en verano es el helado Magnum. Esta marca es una de las más vendidas en el mundo gracias a su gran variedad de sabores para satisfacer a todos los paladares.

Para preparar este delicioso dulce veraniego en versión saludable solo necesitarás dos plátanos que serán los encargados de aportar el dulzor, dos cucharadas de queso fresco batido, un ingrediente rico en proteínas. Por último, 30gr de mantequilla de cacahuete que aporta las grasas saludables que requiere nuestro organismo.

En una batidora se introducen los tres ingredientes y se trituran hasta obtener una mezcla homogénea. Tras esto, se introducen en un molde apto para helado con un palito de madera para desmoldar comer con facilidad y se llevan al congelador un mínimo de cuatro horas.

Una vez se han congelados se pueden introducir en chocolate del 85% derretido junto a algún fruto seco para que aporte un toque extra a la hora de comernos este apetecible helado saludable.

Otra de las opciones más recomendadas es el açai bowl, una mezcla consumida por las influencers que cada día más personas se animan a probar y les encanta.