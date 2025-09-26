"El peor diseño de toda la década": estos son los coches que no debes comprar según los expertos
La cuenta de Instagram @garajehermetico publica su “lista negra” con el caso más sonado: el 1.2 PureTech de Stellantis, un motor cuya correa “bañada en aceite” puede terminar destruyendo el propulsor y hundiendo el valor de reventa.
Comprar coche debería ser un ejercicio de ilusión, no una ruleta rusa mecánica.
Por eso, en Garage Hermético se han propuesto desenmascarar los modelos problemáticos y han elaborado una lista negra con los coches que conviene evitar o revisar con lupa.
En el centro del huracán aparece un viejo conocido: el 1.2 PureTech del grupo Stellantis (Citroën, Fiat, Opel y Peugeot), señalado por un fallo de diseño que, según múltiples reportes, puede acabar en averías catastróficas.
El caso PureTech
El 1.2 PureTech utiliza una correa de distribución de goma que trabaja “bañada en aceite”. Sobre el papel, la idea busca reducir fricciones y consumos; en la práctica, la correa se degrada, libera residuos y taponan el filtro de aceite, lo que impide el trabajo correcto de la bomba.
Según los expertos de Garage Hermético, el resultado es la falta de lubricación y riesgo real de rotura total del motor. Una avería carísima que muchos propietarios describen como devastadora.
- Periodo con incidencias: documentadas desde 2012; el foco de análisis aquí se centra en 2019–2024.
- Impacto económico: depreciación notable en el mercado de segunda mano y reparaciones muy costosas.
- Movilización de usuarios: existen plataformas de reclamación en distintos países europeos.
Modelos señalados
- Peugeot: 208, 308, 2008
- Citroën: C3, C4, C4 Cactus
- Opel: Corsa, Grandland
- Fiat: versiones que monten el 1.2 PureTech dentro del grupo
Es importante destacar que la problemática se asocia al motor y sus iteraciones, así que no todos los años/series se ven afectados de igual forma.
Señales de alerta que no debes ignorar
- Testigo de presión de aceite encendido o intermitente.
- Ruidos anómalos en frío o a ralentí (traqueteos, zumbidos).
- Tirones y pérdida de potencia.
- Aceite con partículas al cambiarlo o filtro saturado antes de tiempo.
Si ya tienes uno: cómo minimizar riesgos
- Acorta intervalos de aceite y filtro frente a lo que marca el plan oficial.
- Inspección específica de la correa y búsqueda de residuos en cárter/filtro.
- Medición de presión de aceite y chequeos periódicos en taller.
- Documenta todo el mantenimiento y consulta campañas/boletines en el concesionario.
- Si aparece el testigo de aceite, para el coche y llama a asistencia: circular así puede rematar el motor.
Si vas a comprar de segunda mano: checklist imprescindible
- Pide el VIN y confirma motor/año exactos.
- Exige historial de mantenimiento (mejor si hay cambios de aceite tempranos y controles de correa).
- Haz precompra en un taller independiente con medición de presión y revisión de residuos.
- Negocia el precio contemplando el riesgo… o busca alternativas sin este talón de Aquiles.
¿Por qué lo llaman “el peor diseño de la década”?
Porque un único componente, la correa en baño de aceite, puede desencadenar un efecto dominó que acabe en destrucción total del motor.
No es un fallo menor, ni barato, ni puntual: afecta al corazón del coche y condiciona su valor de reventa.
