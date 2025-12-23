Ni blando ni de chocolate: este es el mejor turrón para comprar esta Navidad en Canarias según la OCU

La Navidad en España no sería lo mismo sin la tradicional bandeja de turrones. Entre los dulces más emblemáticos se destacan los turrones de almendra, tanto los de Jijona (turrón blando) como los de Alicante (turrón duro).

Estas delicias se han convertido en un símbolo navideño, y llenan tanto de sabor como historia nuestras celebraciones. Desde el pasado mes de octubre, los turrones ya se podían encontrar en los lineales de los supermercados. Los de chocolate están entre los preferidos durante estas fechas, pero su precio se ha incrementado de forma considerable debido a la escalada del coste del cacao, cuya producción ha descendido y su precio ha aumentado.

Sin embargo, a pesar de la popularidad de los turrones, la calidad de los mismos puede variar de forma significativa, lo que plantea la siguiente pregunta: ¿cómo seleccionar el mejor turrón para estas fiestas?

Los turrones blandos suelen estar compuestos por más azúcares añadidos y los duros con más frutos secos. / Cedida

Análisis de calidad de los turrones

Un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), llevó a cabo un análisis exhaustivo de diversas tabletas de turrón, revelando que, aunque existen productos de gran calidad, aproximadamente el 50% de las muestras no lograron superar la prueba de cata.

Los turrones de calidad generalmente están elaborados con almendras, miel, azúcar y claras de huevo. A pesar de su simple composición, la variabilidad en la calidad final puede ser sorprendente, y factores como la selección de ingredientes y el proceso de elaboración son cruciales para determinar el resultado.

Beneficios nutricionales del turrón

Desde un punto de vista nutricional, según la OCU, el turrón tiene ciertas ventajas gracias a su alto contenido de almendras, un fruto seco rico en proteínas, fibra y grasas saludables. Estos atributos contribuyen a una consideración positiva en términos de valor nutricional, con muchos productos, aproximadamente uno de cada tres, obteniendo calificaciones "A" o "B" en la escala Nutriscore.

Sin embargo, no todo es positivo; los turrones son altos en calorías, superando las 550 kcal por cada 100 gramos, lo que implica que deben consumirse con moderación. Aunque existen versiones sin azúcar, estas suelen obtener las peores valoraciones en la Escala Saludable debido al uso de edulcorantes, que pueden disminuir la calidad general del producto.

La procedencia del turrón: ¿una garantía de calidad?

A menudo se piensa que elegir un turrón con el distintivo de Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jijona garantiza un producto de calidad. Sin embargo, el estudio ha revelado que este sello no asegura la procedencia de los ingredientes utilizados.

Actualmente, el IGP Jijona solo indica que el producto tiene características específicas asociadas con su origen geográfico, pero ya no requiere que los ingredientes provengan de esa zona. Este cambio ha generado críticas, ya que los consumidores pueden adquirir turrones con ingredientes que no cumplen con los estándares de calidad que el nombre sugiere.

Evaluación de los turrones

La OCU resalta que una de las principales preocupaciones en el análisis ha sido la falta de transparencia sobre el origen de los ingredientes, específicamente la miel y las almendras. Aunque estas informaciones deben estar especificadas si se venden por separado, en el caso de los turrones, esto no siempre ocurre.

En los productos analizados, solo un 19% mostraba claramente el origen de los ingredientes, lo que representa un desafío para el consumidor. De los turrones que cuentan con el sello IGP, solo un par de ellos informan que tanto la miel como las almendras son de origen nacional, destacando los de la marca 1880.

Resultados de la cata de turrones

El panel de expertos que realizó la cata de turrones constató que, a pesar de la sencilla receta, hay un abismo en la calidad de los productos. Solo el 50% de las tabletas lograron una evaluación positiva, mientras que las demás no alcanzaron los estándares deseados. Esta diferencia en la calidad se puede atribuir a varios factores, incluyendo:

Calidad de los ingredientes : el origen y frescura de las almendras y la miel son primordiales.

: el origen y frescura de las almendras y la miel son primordiales. Proceso de elaboración: aspectos como el tostado de las almendras y el correcto balance entre los ingredientes son cruciales para evitar que el turrón resulte demasiado dulce o amargo.

Consejos para elegir el mejor turrón

Al buscar una buena tableta de turrón, es recomendable no fijarse únicamente en el sello IGP ni en el precio. Los turrones que ostentan la IGP Jijona pueden no ser de la mejor calidad, mientras que algunos productos de marcas blancas han demostrado ser superiores. Por tanto, es esencial consultar comparativas y catas previas antes de tomar una decisión.

Los mejores turrones del mercado

Según el estudio de la OCU, los turrones más destacados en el mercado son los siguientes:

Turrones blandos

1.Turrón de Jijona 1880

Composición : 70% de almendra

: 70% de almendra Escala Saludable : buena elección

: buena elección Degustación : destaca positivamente

: destaca positivamente Precio medio: 41,96 euros/kg

2.Turrón Flor de Navidad (Supermercados Aldi)

Composición : 67% de almendra

: 67% de almendra Escala Saludable : aceptable

: aceptable Degustación : muy valorado

: muy valorado Precio medio: 8,76 euros/kg

Sus turrones más emblemáticos son los de Jijona y Alicante / Turrones Picó

Turrones duros

1.Turrón duro de Delaviuda

Composición : 63% de almendra

: 63% de almendra Escala Saludable : buena elección

: buena elección Degustación : destacado

: destacado Precio medio: 21 euros/kg

2.Turrón Flor de Navidad (Supermercados Aldi)

Composición : 63% de almendra

: 63% de almendra Escala Saludable : buena elección

: buena elección Degustación : valoración positiva

: valoración positiva Precio medio: 10,36 euros/kg

Feria del turrón de Xixona. / EFE

3.Turrón Alipende (Supermercados Ahorramás)

Composición : 63% de almendra

: 63% de almendra Escala Saludable : buena elección

: buena elección Degustación : valoración positiva

: valoración positiva Precio medio: 11,20 euros/kg

La tradición de compartir turrones durante las celebraciones no solo debe centrarse en lo típico de estas fechas, sino también en la calidad de lo que consumimos. A medida que llenamos nuestras bandejas navideñas, recordar estos criterios puede enriquecer nuestras festividades y asegurarnos de que, en cada bocado, estamos disfrutando de lo mejor que la gastronomía típica de estas fechas tiene para ofrecer.