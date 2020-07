La mezcla casera más utilizada para acabar con los malos olores en el baño

¿Cansado de los malos olores en el baño? A muchos les pasa. Por mucho que limpien en el lavabo los malos olores no se van. Pero la buena noticia es que no son para toda la vida. Ni mucho menos. Aunque es cierto que muchas veces estos malos olores vienen por fallos de construcción (errores normalmente en el sellado de algunos de los útiles de los baños), eso no evita que cuando todo está bien hecho el baño huela a veces a cerrado o a poco limpio. Y no tiene nada que ver con la higiene. No en vano nos encontramos en la parte más delicada de toda la casa. Entonces si no son fallos de obra, ¿cómo evitamos esos malos olores? Con una mezcla muy sencilla.



Se trata de meter vinagre de limpieza con bicarbonato. Lo dejas reposar en el baño durante varias horas y luego le echas por encima agua caliente. El resultado te va a sorprender. Según los expertos en lmpieza esto permite evitar los malos olores a los que llevan tiempo sufriendo este tipo de incomodidad en el baño. Ahora ya sólo es cuestión de que lo pruebes para que veas su eficacia y, si te gusta, lo repitas de forma periódica.



Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar artículos en los que te vamos recopilando los mejores trucos de limpieza que nos ofrecen los expertos en este tipo de tareas tanto en los foros de internet como en las páginas especializadas. Y es que ya sabes que lo más importante no es gastarse mucho dinero en productos ni tampoco invertir un tiempo excesivo en hacer las tareas de la casa. Más bien al contrario. Si las haces en poco tiempo y de una manera eficaz a la par que efectiva no verás estas tareas como algo engorroso o difícil de hacer.



En este enlace te contamos, por ejemplo, el renovado producto que puedes usar para limpiar de una forma adecuada la mampara de la ducha. Y es que el baño es una de las zonas de la casa que más quebraderos de cabeza nos da a la hora de limpiar. Pero también es una de las zonas que, por salud, debes tener más vigiladas. Recuerda que limpiar también mejora tu salud y la de los tuyos.