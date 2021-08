Moscas y mosquitos hacen su agosto en verano. El calor los multiplica y, además, nos atacan más porque solemos dormir con la ventana abierta y permanecemos dentro y fuera de cosa con ropa corta y más ligera. El cóctel fatal está servido para que acabemos cosidos a picaduras y necesitamos una fórmula eficaz para acabar con los molestos insectos.

La labor de desterrar de tu casa las moscas y mosquitos supone a veces una guerra sin cuartel. En el mercado existen múltiples variedades de insecticidas y repelentes de estos insectos, pero muchas veces nos resultan molestos o provocan reacciones indeseadas en nuestro organismo, por lo que preferimos remedios naturales para acabar con ellos. Alguna vez te hemos hablado de ello, pero ahora te proponemos una nueva manera de hacerles frente de modo totalmente ecológico y respetuoso con el medio ambiente.

La solución definitiva para evitar los inconvenientes que nos producen moscas y mosquitos sin dañarnos a nosotros ni al entorno consiste en poner en tu vida una planta carnívora o más de una. Este tipo de plantas las puedes encontrar en cualquier floristería. También las venden en grandes superficies como Ikea o Leroy Merlin, e incluso en tiendas de la cadena alemana de supermercados Lidl. Según quienes las han probado, estas plantas dan muy buen resultado contra las moscas y mosquitos.

¿Cómo actúan?

Las plantas carnívoras atraen a las moscas y los mosquitos con los colores brillantes de sus flores. En cuanto logran captar su atención cierran sus hojas y se las “comen”. Pasan varios días hasta que la planta vuelve a abrirse y puede volver a enfrentar una nueva “caza”. Así que te conviene tener varias, para que tengas una auténtica barrera contra los indeseados insectos.

Como todas las plantas es importante cuidarles. No te olvides de proporcionales agua y de permitir que les llegue un poco el son, aunque no demasiado. Debes vigilarlas a diario para garantizar su buen estado y que cumpla su función. Verá como con muy poco te ayuda a librarte de los mosquitos y sentirás que has hecho una buena compra.

Librarte de las moscas y mosquitos no solo es bueno para tu salud e incluso para tu tranquilidad. También es necesario si lo que quieres es tener tu casa limpia.

