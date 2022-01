Primero fue la japonesa Marie Kondo la que nos abrió los ojos al orden a su estilo, influenciado por la cultura japonesa, como no podía ser de otro modo. Ahora, desde Japón llega un método de limpieza que promete ayudarnos a tener la casa arreglada, libre de trastos y de suciedad. Es el sistema o método Oosouji, que propone realizar la limpieza del hogar desde la serenidad, eliminando cualquier tipo de atadura que nos estorbe o resulte molesta en nuestro día a día.

El Oosuuji es una antigua disciplina japonesa que invita a desprenderse del pasado para mirar al futuro y concibe la limpieza como un componente sanador y espiritual para el que debemos prepararnos.

Prepararse para la gran limpieza

A la hora de plantearse poner en práctica el método Oosouji hay que tener en cuenta una serie de aspectos, como el tiempo, airear las estancias, tener a mano los productos de limpieza y lo que necesitemos para ordenar o tirar.

Puedes ponerte música si lo deseas, pero que sea una melodía de acompañamiento, que no te distraiga de lo que estás haciendo. Además, es conveniente que desconectes el móvil. Así puedes centrarte en tu misión y desconectar del resto del mundo.

Otra recomendación es que madrugues y empieces sin dilación porque a primera hora es cuando tienes la mente más despejada.

También sugiere que empieces por una estancia y no pases a otra hasta que acabes con ella. De esta manera, te centras en un solo espacio y, al final, eso te permite abordar la limpieza por partes. Si no acabas en el día, al menos ya has avanzado en una habitación.

¿Cómo limpiar?

Son varias las fórmulas que debes aplicar, pero lo más importante es que limpies a fondo: aspira el polvo, friega los suelos, vacía cajones y armarios, mueve los muebles. Aborda una limpieza en profundidad para desprenderte de lo que ya no sirve y deshacerte de ello.

Disponte a tirar lo que está viejo y a donar lo que ya no usas o no quieres y está en buen estado. Esta es la única forma de hacer espacio para nuevas pertenencias. Eso o múdate a una casa mayor, pero eso solo hará fomentar tu ansia de acumular cosas y aumentando en tu futuro la superficie que debes limpiar.

Limpia de arriba hacia abajo. Debes empezar a limpiar desde la parte superior: techos, paredes, cambia las ropas del hogar, descuelga y lava cortinas, remueve y aspira colchones, sofás, alfombras, barre o aspira el suelo y limpia el polvo de los muebles y friega lo suelos por último.

Sigue le recorrido de las agujas del reloj a la hora de limpiar una habitación. La limpieza debe empezar y acabar en el mismo punta, como una manera de cerrar el círculo y dejar atrás el caos y la suciedad.

Usa cajas para los objetos inútiles. Todo aquello que ya no te sirva puedes meterlo en cajas para donarlo.

Ten a manos bolsas para la basura para que puedas ir volcando toda la suciedad que encuentras a medida que vas limpiando y puedas desprenderte de ella al terminar.

Deshazte de todo lo que tienes roto o manchado si no puedes repararlo o limpiarlo. También te conviene sustituir las bombillas fundidas y todo aquello que no está en perfecto estado. Los objetos defectuosos afectan al comportamiento.

No lo hagas en soledad, implica en la tarea a todos los miembros de la familia. Que cada uno decida sobre lo que quiere tirar y lo que desea conservar. Es un excelente aprendizaje para tus hijos, por ejemplo.

Di adiós a las deudas

Otra de las propuestas del Oosouji es pagar deudas y facturas, con el fin de zanjar todo aquello que te impide avanzar en la vida. Saldadas las deudas, te sentirás libre y respirarás mejor.