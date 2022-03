El mayor quebradero de cabeza que puede existir en una casa es, sin duda, el espacio.

Que si no tengo armario suficiente, que si no tengo donde guardar todos mis recuerdos, que si me hace falta un organizador para las prendas... Y así, una larga lista de "quejas" que agudizan el ingenio de las empresas de decoración y muebles para darnos la solución a este y otros problemas.

Uno de los mayores problemas con los que se encuentran las personas a la hora de organizar son los zapatos. ¿Dónde los meto?¿Qué hago si se me queda el mueble pequeño para todo el calzado que tengo?

La respuesta a estas preguntas la tiene el gigante sueco Ikea.

Muchas veces nos cortamos a la hora de comprar un zapatero porque o son muy caros o no cumplen con los requisitos que buscamos. Sin embargo, Ikea tiene un amplio catálogo en el que seguro que encontrarás una buena solución para lo que estás buscando.

Y para esta problemática concreta ya tiene la solución.

El zapatero multiusos

Aunque no es estrictamente un zapatero, bien puede servirte para que tus zapatos no estén por medio y mantener el orden en la entrada de casa.

Es más bien un estante zapatero que puedes utilizarlo como zapatero instalándolo al lado de la puerta, dentro de un armario o debajo del mueble del recibidor, por ejemplo.

El producto al que nos estamoS refiriendo es el zapatero Grejig de Ikea y su precio es imbatible: apenas cuesta 3 euros.