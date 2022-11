La lavadora se trata posiblemente del electrodoméstico más utilizado en nuestros hogares y que más dolores de cabeza nos da cuando se estropea. Mantenerla en buen estado y cuidarla es muy importante para que no se estropee y nos permita ahorrar dinero con sus reparaciones. Si la utilizamos correctamente también nos puede permitir ahorrar dinero con el precio de la luz.

Son muchos los beneficios que encontramos si tenemos la lavadora en perfecto estado. También por la salud de nuestras prendas de vestir. Una lavadora que no funciona correctamente estropea la ropa y la impregna de olores desagradables. Con estos tres sencillos pasos te permitirán alargar al máximo la vida de tu lavadora y que la ropa salga impecable después del lavado:

Tres trucos de limpieza para la lavadora

Aprender a usar correctamente el electrodoméstico

Parece una obviedad, pero aprender a utilizar correctamente la lavadora es lo más importante para que no se estropee. Échale un ojo al manual de instrucciones para conocer de primera mano cuales son sus funciones, programas, símbolos y en qué casos es mejor utilizarlos. Esta es la mejor manera de optimizar todas sus funciones y sacarle el máximo rendimiento al electrodoméstico. Un mal funcionamiento de sus programas también repercute en la salud de nuestra ropa, que puede llegar a estropearse.

Otro paso fundamental para evitar los malos olores es mantenerla limpia. Piensa que la lavadora está continuamente limpiando la suciedad de nuestra ropa y esos restos deben desaparecer también de nuestro electrodoméstico. Lo aconsejable es limpiarla una vez al mes. Para ello, programa un lavado sin ropa y con agua caliente para que la suciedad se vaya por la cañería sin impregnar la ropa. Mantén la goma de la lavadora impecable con algún producto que no la deteriore.

Carga la lavadora con la ropa justa

Muchas veces intentamos ahorrar tiempo cargando la lavadora con el máximo número de prendas posible y conseguimos justo el efecto contrario. Si nuestra lavadora tiene una carga superior a la recomendada la ropa no se limpiará correctamente y, además, se puede estropear el tambor. Otra consejo es realizar lavados mezclando la ropa de tamaño pequeño con ropa grande como toallas o mantas para no estropear su balance. Al terminar el lavado, deja la puerta del tambor abierta para que se ventile el interior y los malos olores no se queden impregnados.

Realizar revisiones periódicas

Para que un electrodoméstico alargue su vida lo mejor es comprobar su funcionamiento y revisar que no hace cosas raras. Los charcos de agua suelen ser una señal de alerta de que existe alguna fuga de agua. Realiza comprobaciones en la manguera y si se trata de una fuga pequeña podemos arreglarnos nosotros mismos. Si esl problema es mayor siempre es mejor llamar a un especialista.