Hablan las Marie Kondo españolas: "No va a dejar el orden, lo suyo es enfermizo"

Marie Kondo, la que has liado. Desde hace una semana no se habla de otra cosa: la diva mundial del orden "flaquea", "sucumbe", "se rinde", "muerde el polvo", "se da por vencida"... Algunos titulares, incluso, han asegurado que ella y su método (KonMari), con el que se alcanza la felicidad ordenando, es un "fraude". Vamos, que 'emosido engañado'.

El origen de la polémica fue un artículo en 'The Washington Post' que recogía las palabras vertidas por la tokiota de 38 años en un seminario, y en las que admitía: "Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento en esta etapa de mi vida". Y es que desde que dio a luz a su tercer hijo en 2021 dice que prefiere disfrutar del tiempo con sus retoños a hacer rollitos con la ropa o tirar libros a mansalva.

El pretexto: nuevo libro

La excusa del texto era hablar del nuevo libro, el quinto, de la boyante empresaria, 'El método kurashi' (Aguilar), en el que ahora nos enseña a organizar nuestras casas para "crear tu estilo de vida ideal". Llega después del pelotazo superventas de 2014 'La magia del orden', con el que logró que 'Time' la incluyera en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo; 'La felicidad después del orden' (2016); 'La magia del día a día' (2017) y 'La felicidad en el trabajo' (2020), así como dos programas en Netflix, '¡A ordenar con Marie Kondo!' (2019) y '¡Sé feliz con Marie Kondo!' (2021).

Kondo sigue explotando el negocio, pero ahora sus palabras han generado dudas, tanto entre sus fieles como entre los amantes del caos. Cuatro 'influencers' del orden y la limpieza que han pasado por el Club de Estilo de El Periódico de Catalunya, diario del grupo Prensa Ibérica, nos dan su visión sobre el 'escándalo Kondo':

"Dejé mi carrera y todo y en 2017 me fui a Chicago a seguir unos de sus talleres", cuenta Vanesa Travieso (@ponorden), la primera alumna española de Marie Kondo, y una de las 'influencers' del sector con más prestigio. "Las clases nos las dieron otros japoneses, ella apareció el último día y se hizo una foto con nosotros. Ya entonces tenía mucha gente alrededor que le decía qué, cómo y cuándo. Es una persona muy frágil, tanto que impacta. Me identifiqué con ella porque tuvo una infancia en soledad, que no infeliz, y creo que eso la hizo ser tan perfeccionista", observa esta gallega afincada en Barcelona, que admite que se siente "decepcionada" con las palabras recientes de Kondo. "Ahora dice que se rinde, ¿cómo puede ser? Y nosotras, aquí, dándolo todo", exclama con rabia.

"De ir al psicólogo"

"Para mí es mentira que vaya a dejar de ordenar, me parece una estrategia de márketing pura y dura para vender este último libro", sostiene. "El problema que tiene es su nivel de exigencia, es de un perfeccionismo enfermizo, de ir al psicólogo. Conozco gente que no deja ni gatear al niño para que no se ensucie... Esta ida de olla, de ir al psicólogo, es lo que le ha pasado a ella", dice realmente enfadada. "Desde que tuvo el primer hijo tuvo que saber que no podía mantener el mismo orden todo el tiempo. Yo misma ya lo decía en un 'post' de 2018: el orden no tiene que ser perfecto, sino práctico y funcional", remata.

Igual opina Alicia Iglesias (@ordenylimpiezaencasa), otra de las gurús en España, experta en cambios de armario, mudanzas y en "aplicar la lógica y el sentido común a la hora de organizar". Cree que justo es eso, sentido común, lo que ahora quiere aplicar la nipona, demasiado rígida en sus inicios. La empresaria asturiana que hace ocho años puso en marcha su propio método, '21 días', considera que "una persona que no sea muy toc del orden no puede seguir todas las instrucciones estrictas de Kondo". "El orden perfecto, 24/7, es imposible", defiende a la vez que apuesta por ser flexibles: "Si tú tienes armarios de los 80, con cajones bajitos, no puedes hacer plegado vertical, y no pasa nada, lo haces en escalera".

En Euskadi, la primera organizadora que se profesionalizó, en 2015, fue Oihane Cantabrana, más conocida en las redes como @ordenatrix. Estos días anda de presentación en presentación, firmando ejemplares de su nuevo libro, 'Órdenate la vida' (Zenith), y asegura que tiene pendiente el nuevo manual de Marie Kondo, porque no da crédito a las cosas que se han dicho de ella. "Creo que se ha sacado un poco de contexto el titular", asegura. "Soy madre de un niña y puedo entender bien de qué habla", continúa.

Cantabrana justifica así este cambio de guion de Kondo: "Su primer libro lo escribió mucho antes de casarse y empezar a tener hijos. Antes de mudarse a EEUU y tener una casa grande con más gente y más cosas. 'La magia del orden' se basa en la historia de una joven que vivía en Japón, con sus padres, en un piso pequeño, y en un cuarto aún más pequeño. No es lo mismo esa fase que cuando ya empiezan a llegar criaturas". En su opinión, "las casas de revista no son disfrutables. Ese orden no es realista. Supongo que Marie Kondo, en Japón, disfrutó de ese tipo de orden, y ahora habla de otro. Mi casa está ordenada, pero durante el día, obviamente, se utilizan las cosas, y cuando tú utilizas algo, no está en su sitio, pero eso no es desorden. Luego se guarda y ya", observa.

Perfeccionismo extremo

Al igual que Travieso, Cantabrana opina que "los que ahora se ríen porque se da por vencida es porque Kondo siempre se ha mostrado demasiado perfeccionista, de un orden extremo. La gente que quería ser así se sentía frustrada. Y la gente que vive en el desorden se ha agarrado a estas declaraciones para decir que ellos ya lo estaban haciendo bien".

La organizadora vasca cree que la polémica no afectará a su sector. "Al contrario, creo que nos beneficia. La gente se está enterando de que existe Marie Kondo, de que existen profesionales, porque necesitan ayuda para poner en orden sus objetos y poder vivir en orden en su cabeza. Esto no irá a menos, sino a más", subraya con entusiasmo.

Comparte esa misma idea Bego Pérez (@la_ordenatriz), madre de siete hijos que dejó la arquitectura por las manchas y ahora tiene una parroquia de casi un millón de fieles en Instagram. Como sus compañeras, también cree que "el lío en que se ha metido Kondo es una estrategia de márketing estupenda" y que los que ahora la critican es porque "ella ha transmitido una imagen de excesiva perfección".

"La vida va cambiando, y con ella nuestro orden, nuestras necesidades, y tenemos que priorizar. Sus palabras son muy lógicas, ella ahora está priorizando. No creo que haya abandonado el orden ni que su casa esté desordenada", zanja, convencida de que Marie Kondo "va a seguir ayudándonos".